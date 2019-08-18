Futbol: Süper Lig - Konyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (ilk yarı)



Stat: Konya Büyükşehir Belediye Hakemler: Bülent Birincioğlu, Mehmet Metin, Mehmet Kısal Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Anicic, Ali Turan, Ferhat Öztorun, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Daci, Bajic MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Mehmet Sak, Moke, Sedat Ağçay, Aydın Karabulut, Canteros, İlhan Parlak, Orgill Sarı kart: Dk. 24 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü)

KONYA (AA) - Süper Lig'deki Konyaspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 15. dakikada Bajic'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü. 21. dakikada Daci'nin duvar pasında ceza sahasına giren Milosevic'in şutunda top, kaleci Korcan Çelikay'da kaldı. 31. dakikada Skubic'in sağ kanattan şutunda kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı kornere çeldi. Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.