0553 313 94 23

Futbol: Süper Lig

- Konyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (ilk yarı)

18 Ağustos 2019 Pazar 20:11
Futbol: Süper Lig


Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Mehmet Metin, Mehmet Kısal

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Anicic, Ali Turan, Ferhat Öztorun, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Daci, Bajic

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Mehmet Sak, Moke, Sedat Ağçay, Aydın Karabulut, Canteros, İlhan Parlak, Orgill

Sarı kart: Dk. 24 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü)


KONYA (AA) - Süper Lig'deki Konyaspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

15. dakikada Bajic'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

21. dakikada Daci'nin duvar pasında ceza sahasına giren Milosevic'in şutunda top, kaleci Korcan Çelikay'da kaldı.

31. dakikada Skubic'in sağ kanattan şutunda kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 20:11
  1. Futbol
  2. Konyaspor
  3. MKE Ankaragücü
  4. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisaspor hazırlık maçında Somaspor’a 4-1 yenildi
    1. Manisaspor hazırlık maçında Somaspor’a..
    2. Erzincan’da trafik kazası: 3 yaralı
    3. Elazığ'da trafik kazası: 7 yaralı
    4. Süper Lig: Konyaspor: 0 - MKE..
    5. Hatayspor - Altınordu maçının ardından
    6. Tokat’ta başpehlivan Ali Gürbüz oldu
    7. Almanya'da "Dua ile birlikte okula..
    8. Futbol: Süper Lig
    9. Cirit: "Yargı bağımsızlığı, kuvvetler..
    10. İsmail Saymaz'ın Ensar Vakfı yalanı..
    11. Hakkari Valiliğinden patlama açıklaması
    12. Manisaspor'a puan silme cezası
    13. Cirit: "(Bazı baroların adli yıl..
    14. Kaza yerindeki jandarma aracına..
    15. Bojan Saranov, Karagümrük’te
    16. Hatay’da orman yangını
    17. TESK Genel Başkanı Palandöken: “Zarar..
    18. Şemdinli'de sivil aracın geçişi..
    19. "Esnafın zararı kısa sürede..
    20. Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte..
    21. Ulusal Sebeplili Hüseyin Pehlivan..
    22. Sinir sıkışması nedir? Sinir..
    23. "Hindistan'ın nükleer cephaneliği..
    24. Atıcılık: Plak Atışları Dünya Kupası
    25. TİKA gönüllüleri Senegal'e "yağmurla"..
    26. Derbi maçında kan aktı! Ölü ve..
    27. A vitamini nedir? A vitaminin vücuduma..
    28. AK Partili Metiner’den Gülerce’ye..
    29. Serinlemek için girdiği baraj gölünde..
    30. Fatih Karagümrük'ten kaleye takviye
    Kılıçdaroğlu, Türkiye ve Katar ordusunun iş birliğinden rahatsız oldu! “50 milyon dolar toplayacağım”
    Kılıçdaroğlu, Türkiye ve Katar ordusunun iş birliğinden rahatsız oldu! “50 milyon dolar toplayacağım”
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım