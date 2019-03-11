Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Ligde 25. hafta maçları tamamlanırken, lider Medipol Başakşehir puan farkını korudu



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası tamamlanırken, lider Medipol Başakşehir, takipçisi Galatasaray ile puan farkını korudu. Turuncu-lacivertli takım, haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçti ve puanını 57'ye taşıdı.

Süper Lig'de haftanın son maçında Galatasaray, konuk ettiği Antalyaspor'u 5-0 yenerek puanını 49'a yükseltti ve lider Medipol Başakşehir'i 8 puan geriden takibini sürdürdü.

- Sonuçlar





Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarının sonuçları şöyle: Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 2-0 Trabzonspor-Akhisarspor: 2-1 MKE Ankaragücü-Bursaspor: 0-0 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1 Göztepe-Kasımpaşa: 0-0 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-0 Beşiktaş-Atiker Konyaspor: 3-2 Galatasaray-Antalyaspor: 5-0

- Puan durumu

Süper Lig'de 25. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 25 17 6 2 40 12 28 57 2. GALATASARAY 25 14 7 4 52 25 27 49 3. BEŞİKTAŞ 25 12 8 5 50 34 16 44 4. TRABZONSPOR 25 11 7 7 44 36 8 40 5. ATİKER KONYASPOR 25 8 11 6 32 28 4 35 6. EVKUR YENİ MALATYASPOR 25 9 7 9 34 32 2 34 7. DEMİR GRUP SİVASSPOR 25 9 7 9 37 37 0 34 8. AYTEMİZ ALANYASPOR 25 10 4 11 28 30 -2 34 9. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 25 8 8 9 23 33 -10 32 10. ANTALYASPOR 25 9 5 11 26 41 -15 32 11. ÇAYKUR RİZESPOR 25 7 10 8 35 33 2 31 12. KASIMPAŞA 25 9 4 12 41 46 -5 31 13. MKE ANKARAGÜCÜ 25 9 4 12 26 38 -12 31 14. FENERBAHÇE 25 6 10 9 30 36 -6 28 15. BURSASPOR 25 5 13 7 22 28 -6 28 16. GÖZTEPE 25 8 3 14 26 33 -7 27 17. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 25 4 10 11 26 34 -8 22 18. AKHİSARSPOR 25 5 6 14 25 41 -16 21





- 26. hafta programı



Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarının programı şöyle: 15 Mart Cuma: 20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker) 16 Mart Cumartesi: 13.30 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye) 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir) 16.00 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar) 19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park) 17 Mart Pazar: 13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya) 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 16.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya) 19.00 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)

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