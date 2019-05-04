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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Kasımpaşa: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

04 Mayıs 2019 Cumartesi 20:26
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Aleks Taşcıoğlu

Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Josue Sa, Sadiku, Veigneau, Pavelka, Khalili (Dk. 35 Veysel Sarı), Tarkan Serbest, Koita, Trezeguet, Perica

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Neustaedter, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Eljif Elmas, Dirar, Valbuena, Soldado

Goller: Dk. 13 Neustaedter (Kendi kalesine) (Kasımpaşa), Dk. 20 Eljif Elmas (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 25 Perica (Kasımpaşa)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

5. dakikada Koita'nın orta sahadan gönderdiği uzun pasla sol kanatta topla buluşan Veigneau, çizgiye yakın bir noktadan orta yaptı. Perica'nın penaltı noktası yakınından yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

9. dakikada Dirar'ın orta sahadan savunmanın arkasına gönderdiği uzun topu kontrol eden Soldado'nun altıpasın önünden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direkten döndü.

12. dakikada Veigneau'nun sol çaprazdan ceza sahasına ortasında arka direkte iyi yükselen Trezeguet'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

13. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Neustaedter'in ceza sahası dışı sol çaprazdan geri pasında kaleci Harun Tekin, topu kontrol etmek isterken sol ayağının altından kaçırdı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

20. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Valbuena'nın sol kanattan ortasında Eljif Elmas'ın ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırınca gol geçerli sayılmadı. VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olmadığı tespit edildi ve maçın hakemi Halis Özkahya gol kararı verdi: 1-1.

40. dakikada Valbuena ile yaptığı verkaçın ardından sol kanattan ceza sahasına giren Hasan Ali, pasını arka direğe gönderdi. Soldado'yu geçen top, Isla'nın arka direkte müsait durumda yaptığı vuruşta filelerle buluştu. Hakem Halis Özkahya'nın yaptığı VAR incelemesinin ardından Soldado'nun ofsaytta olması gerekçesiyle gol kararı iptal edildi.

45+7. dakikada ani gelişen Kasımpaşa atağından Pavelka'nın sol çaprazdan pasında Trezeguet ceza sahası içinde topu kontrol etti. Bu oyuncunun ortasında Perica'nın altıpasın önünden uçarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 20:26
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