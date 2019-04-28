Futbol: Spor Toto Süper Lig Bursaspor: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Hakemler: Serkan Çınar, Aleks Taşcıoğlu, Yusuf Bozdoğan Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Aytaç Kara, Saivet, Yusuf Erdoğan, Lima, Latovlevici, Sakho Akhisarspor: Fatih Öztürk, Zeki Yavru, Lopes, Caner Osmanpaşa, Vrsajevic, Güray Vural, Sissoko, Bilal Kısa, Barbosa, Manu, Cikalleshi

BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki Bursaspor-Akhisarspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. 25. dakikada Akhisarspor'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top uzak kale direğinden oyun alanına döndü. Dönen topla kale dibinde buluşan Sissoko'nun vuruşunda kaleci Okan Kocuk üzerine gelen topu uzaklaştırdı. 45+2'nci dakikada orta sahanın gerisinde topla buluşan Zeki Yavru'nun savunmanın arkasına gönderdiği topta iki Akhisarsporlu futbolcu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Zamanında kalesinden çıkan Okan Kocuk, ceza alanının dışında topu kafayla ileri gönderdi. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



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