Futbol: Spor Toto Süper Lig - İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)



Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Levent Gülen, Sapunaru, Kana Bıyık, Kucher, Atila Turan, Hasan Hüseyin Acar, Varela, Chery, Deniz Türüç, Kravets Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Caulker, Welinton, Nsakala, Sackey, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Villafanez, Djalma Campos, Cisse Goller: Dk. 9 Varela (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 23. Caulker (Aytemiz Alanyaspor) Sarı kartlar: Dk. 32 Sackey, Dk. 45+1 Cisse (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 44 Kana Bıyık (İstikbal Mobilya Kayserispor)

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı, 1-1 berabere sona erdi. 4. dakikada kullanılan korner sonrası Ozan Tufan'ın altıpas içerisinde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. 9. dakikada Alanyaspor yarı alanında rakip oyunculardan topu kapan Hasan Hüseyin Acar'ın şık ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Varela'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0. 23. dakikada Alanyaspor eşitliği yakaladı. Soldan Nsakala'nın ceza sahasına gönderdiği topa penaltı noktasında iyi yükselen Caulker'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1. 34. dakikada hızlı gelişen Alanyaspor atağında Ozan Tufan, sol kanatta Kucher'i geçerek çizgiye indi ve ortasını yaptı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Villafanez'in şutunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta gitti. 45+2. dakikada kullanılan korner sonrası savunmanın uzaklaştırdığı topu Deniz Türüç, Atila Turan'a aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk devresi 1-1 berabere tamamlandı.



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