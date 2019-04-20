Futbol: Spor Toto Süper Lig Göztepe: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 (İlk yarı)

Stat: Bornova Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun Göztepe: Beto, Poko, Reis, Berkan Emir, Lumor, Serdar Gürler, Castro, Borges, Tayfur Bingöl, Gouffran, Deniz Kadah Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga Ünlü, Kanstrup, Schwechlen, Hakan Arslan, Obertan, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Taylan Antalyalı, Eduok, Sunu Gol: Dk. 25 Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) Sarı kart: Dk. 20 Hakan Arslan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın 9. dakikasında sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu kullanan Emrah'ın ortasında arka tarafta topla buluşan Scwechlen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 15. dakikada Obertan'ın şutunda kaleci Beto'dan dönen topu araya giren savunma oyuncuları kornere uzaklaştırdı. 25. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Sağ kanattan Emrah'ın ortasında ceza alanı içinde topa hareketlenen Taylan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 45+1. dakikada Serdar Gürler'in ceza alanı dışından attığı şutta top kaleci Sehic'te kaldı. İlk 45 dakikalık bölümü Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-0 önde tamamladı.

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