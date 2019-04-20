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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Galatasaray: 3 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 (İlk yarı)

20 Nisan 2019 Cumartesi 19:58
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Türk Telekom

Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Hakan Yemişken

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Emre Akbaba, Diagne

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Levent Gülen, Kucher, Sapunaru, Hasan Hüseyin Acar, Deniz Türüç, Chery, Umut Bulut, Kravets

Goller: Dk. 15 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 16, Dk. 42 (Penaltıdan) Diagne, Dk. 45+4 Nagatomo (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 38 Lopes (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Umut Bulut (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 19 Emre Akbaba (Galatasaray)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

7. dakikada Mariano'nun sağdan ceza sahasına gönderdiği topu sağ çaprazdaki Ndiaye kafayla Feghouli'ye indirdi. Cezayirli futbolcunun sert şutunda araya giren savunma önemli bir tehlikeyi önledi.

15. dakikada konuk ekip, Ndiaye'nin büyük hatasında öne geçti. Hızlı gelişen İstikbal Mobilya Kayserispor atağında sağ kanatta topla buluşan Lopes, ceza sahasının sağına doğru derinlemesine pasını gönderdi. Chery ile hareketlenen Ndiaye, rakibinden önce topa müdahale etmesine rağmen tehlikeyi uzaklaştıramadı. Meşin yuvarlağı alan ve kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Chery, daha uygun durumdaki Kravets'i gördü. Bu oyuncu, penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

16. dakikada Galatasaray, golü yedikten 1 dakika sonra beraberliği yakaladı. Fernando'nun ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Lung sağına gelen meşin yuvarlağı yatarak önledi. Altıpas gerisine düşen meşin yuvarlağa hareketlenen Diagne, fileleri havalandırdı: 1-1.

31. dakikada Chery'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Sapunaru, kaleci Muslera ile karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

34. dakikada Galatasaray'ın çıkarken sol kanadında kaptırdığı topu alan Lopes pasını Chery'e aktardı. Bu futbolcunun sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez vuruşunda top yakın direğin yanından auta gitti.

36. dakikada Kravets'in sağdan ortasında Umut Bulut altıpas gerisine gelen topa uygun durumda bekletmeden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

38. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Marcao'nun ceza sahası dışından sert şutunda hakem Arda Kardeşler, İstikbal Mobilya Kayserisporlu Lopes'in topa ceza sahası içinde elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Arda Kardeşler, 30. dakikada bir sarı kartı olan Lopes'i ikinci sarı karttan oyun dışında bıraktı. 42. dakikada penaltıyı kullanan Diagne, sert bir vuruşla topu kaleci Lung'un solundan ağlara yolladı: 2-1.

44. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mariano'nun yerden ortasında altıpas gerisinde uygun durumda bulunan Diagne bekletmeden vurduğu meşin yuvarlağı kalenin solundan auta attı.

45+4. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Mariano'nun sağdan ortasında arka direğe hareketlenen Nagatomo altıpas gerisinde kafayla topu ağlara gönderdi: 3-1.

Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 3-1 önde tamamladı.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 19:58
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. ilk yarı
  4. İstikbal Mobilya Kayserispor
  5. Spor Toto Süper Lig
  6. SÜPERLİG

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