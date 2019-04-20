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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Trabzonspor: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)

20 Nisan 2019 Cumartesi 17:05
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, İbrahim Çağlar Uyarcan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Ekuban

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Seth, Murat Akça, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Robin Yalçın, Donald, Pereira, Aleksic, Adem Büyük, Ömer Şişmanoğlu

Goller: Dk. 22 Ömer Şişmanoğlu (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 31 Nwakaeme (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 45 Ömer Şişmanoğlu (Evkur Yeni Malatyaspor)


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

2. dakikada Nwakaeme ile verkaç yaparak soldan ceza sahasına giren Abdülkadir Ömür, kaleci Ertaç Özbir ile karşı karşıya kaldı. Abdülkadir Ömür'ün vuruşunda, Ertaç Özbir gole izin vermedi.

15. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı dışından sert vuruşunda top, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

19. dakikada Donald'ın ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına gelen topu yatarak kontrol etti.

21. dakikada ceza alanında rakiplerinden sıyrılan Nwakaeme'nin şutunda, kaleci Ertaç Özbir tehlikeyi uzaklaştırdı.

22. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Pereira'nın sağdan ortasında ceza alanında savunmanın arasından iyi yükselen Ömer Şişmanoğlu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gitti: 0-1

31. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Abdulkadir Parmak'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında Nwakaeme, rakibinden sıyrılarak topa yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'in solundan filelerle buluştu: 1-1

41. dakikada ceza alanı dışı sol çaprazında topla buluşan Donald'ın sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak güçlükle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

43. dakikada Ekuban'ın pasında rakibinden sıyrılarak soldan ceza alanına giren Nwakaeme'nin şutunda, top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 17:05
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