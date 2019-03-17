Futbol: Spor Toto Süper Lig Bursaspor: 2 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan Bursaspor: Okan Kocuk, Shehu,Ertuğrul Ersoy, Chedjou, Umut Meraş,Badji, Aytaç Kara,Saivet, Onur Atasayar (Dk. 38 Lima), Yusuf Erdoğan, Sakho Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Belhanda, Donk, Ndiaye, Onyekuru, Feghouli, Diagne Goller: Dk. 15 Sakho, Dk. 42 Saivet (Bursaspor), Dk. 45+3 Ndiaye (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk. 39 Lima (Bursaspor), Dk. 44 Luyindama (Galatasaray)

BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Bursaspor-Galatasaray maçının ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. 11. dakikada Bursaspor atağında Saivet'in ara pasında Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Onur Atasayar'dan önce kalesini terk eden Muslera, topu yatarak kontrol etti. 14. dakikada Galatasaray ceza sahası içinde topla buluşan Saivet'in kale önüne doğru çevirdiği top, oyuncuların kafalarından sekerek, Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Aytaç Kara'nın yerden sert şutunda kaleci Muslera, topu ayağıyla çeldi. 15. dakikada Yusuf Erdoğan, topu sağ kanattan sürerek Galatasaray ceza sahası içine kadar girdi. Yusuf Erdoğan'ın pasında savunmadan seken topla buluşan Sakho, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 21. dakikada Galatasaray atağında Feghouli'nin sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada müsait pozisyondaki Emre Taşdemir'in kafa şutunda kaleci Okan Kocuk, topu yatarak kontrol etti. 39. dakikada Belhanda'nın sağ kanattan kullandığı serbest atışta Bursaspor ceza sahası içinde topa iyi yükselen Luyindama'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı. 42. dakikada Galatasaray ceza sahasının sol çaprazındaki Lima'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Saivet'in sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'nın sağından filelerle buluştu: 2-0. 45+3. dakikada Belhanda, kullandığı serbest atışta topu yanındaki Mariona'ya iletti. Mariano'nun Bursaspor ceza sahası içine gönderdiği topa iyi yükselen Ndiaye, kafa vuruşuyla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 2-1. Ev sahibi takım, soyunma odasına 2-1 önde gitti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.