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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Bursaspor: 2 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

17 Mart 2019 Pazar 20:20
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan

Bursaspor: Okan Kocuk, Shehu,Ertuğrul Ersoy, Chedjou, Umut Meraş,Badji, Aytaç Kara,Saivet, Onur Atasayar (Dk. 38 Lima), Yusuf Erdoğan, Sakho

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Belhanda, Donk, Ndiaye, Onyekuru, Feghouli, Diagne

Goller: Dk. 15 Sakho, Dk. 42 Saivet (Bursaspor), Dk. 45+3 Ndiaye (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 39 Lima (Bursaspor), Dk. 44 Luyindama (Galatasaray)


BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Bursaspor-Galatasaray maçının ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

11. dakikada Bursaspor atağında Saivet'in ara pasında Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Onur Atasayar'dan önce kalesini terk eden Muslera, topu yatarak kontrol etti.

14. dakikada Galatasaray ceza sahası içinde topla buluşan Saivet'in kale önüne doğru çevirdiği top, oyuncuların kafalarından sekerek, Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Aytaç Kara'nın yerden sert şutunda kaleci Muslera, topu ayağıyla çeldi.

15. dakikada Yusuf Erdoğan, topu sağ kanattan sürerek Galatasaray ceza sahası içine kadar girdi. Yusuf Erdoğan'ın pasında savunmadan seken topla buluşan Sakho, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

21. dakikada Galatasaray atağında Feghouli'nin sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada müsait pozisyondaki Emre Taşdemir'in kafa şutunda kaleci Okan Kocuk, topu yatarak kontrol etti.

39. dakikada Belhanda'nın sağ kanattan kullandığı serbest atışta Bursaspor ceza sahası içinde topa iyi yükselen Luyindama'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

42. dakikada Galatasaray ceza sahasının sol çaprazındaki Lima'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Saivet'in sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'nın sağından filelerle buluştu: 2-0.

45+3. dakikada Belhanda, kullandığı serbest atışta topu yanındaki Mariona'ya iletti. Mariano'nun Bursaspor ceza sahası içine gönderdiği topa iyi yükselen Ndiaye, kafa vuruşuyla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 2-1.

Ev sahibi takım, soyunma odasına 2-1 önde gitti.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 20:20
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