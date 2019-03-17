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Futbol: Spor Toto Süper Lig

İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

17 Mart 2019 Pazar 17:16
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Sönmez

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık (Dk. 37 Levent Gülen), Kucher, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Varela, Chery, Umut Bulut, Kravets

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Attamah, Kudriashov, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Arda Turan, Robinho

Gol: Dk. 21 Şamil Çinaz (İstikbal Mobilya Kayserispor)


KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

9. dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde topla buluşan Kudriashov'un şutunda, kaleci Lung kaleye yönelen topa parmaklarının ucuyla müdahele etti. Lung'un temasıyla yükseklik kazanan meşin yuvarlak üst direkten ceza sahasına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

21. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda top sağ kale direğinden sekerek kaleye yöneldi. Kaleci Mert Günok son anda müdahele ederek topu çizgi üzerinde tutmayı başardı. Pozisyonu iyi takip eden Şamil Çinaz, kale çizgisi üzerindeki topu ağlara gönderdi. Medipol Başakşehirli futbolcular kaleci Mert Günok'a faul yapıldığı gerekçesiyle itiraz ederken, VAR sisteminin uyarısıyla pozisyonu saha kenarından izleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, gol kararı verdi: 1-0.

35. dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Arda Turan'ın uçarak yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Lung uzanarak topu uzaklaştırdı.

36. dakikada kendi yarı alanından çıkmaya çalışan Hasan Hüseyin Acar'a baskı yapıp topu kapan İrfan Can Kahveci, sağ kanatta bulunan Visca'ya topu bekletmeden aktardı. Ceza sahasına sağ çaprazdan giren Visca'nın şutunda, kaleye giden topu Sapunaru uzanarak kornere gönderdi.

37. dakikada bir pozisyonda rakibiyle girdiği mücadelede yerde kalan ve sakatlanan Kana Bıyık oyuna devam edemedi. Kana Bıyık'ın yerine Levent Gülen oyuna dahil oldu.

45. dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında İrfan Can Kahveci'nin şık ara pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren ve kaleciye karşı karşıya kalan Visca'nın şutunda, kaleci Lung topu kurtarmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk devresi Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 17:16
  1. İstikbal Mobilya Kayserispor
  2. Medipol Başakşehir
  3. Spor Toto Süper Lig

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