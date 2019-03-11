Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Türk Telekom

Hakemler: Arda Kardeşler, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir (Dk. 75 Linnes), Ndiaye (Dk. 79 Mitroglou), Feghouli, Emre Akbaba (Dk. 46 Donk), Belhanda, Onyekuru, Diagne

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır Öztürk, Diego, Chico (Dk. 82 Cissokho), Hakan Özmert, Charles (Dk. 73 Serdar Özkan), Amilton, Fredy, Doğukan Sinik (Dk. 62 Drole), Doukara

Goller: Dk. 17 Feghouli, Dk. 65 ve 78 Onyekuru, Dk. 68 Ndiaye, Dk. 90+3 Diagne (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 32 Charles (Antalyaspor), Dk. 40 Ndiaye, Dk. 50 Luyindama (Galatasaray)





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 5-0 yendi.

61. dakikada Diego'nun uzak mesafeden sert şutunda kaleci Muslera soluna gelen topu son anda kornere gönderdi.

62. dakikada Antalyaspor arka arkaya gole yaklaştı. Hakan Özmert'in sağdan kullandığı kornerde altıpas önünde uygun durumdaki Bahadır Öztürk'ün kafayla vurduğu top yan direkten döndü. Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği topa ceza sahası yayı içinde Diego'nun bekletmeden vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

65. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Belhanda'nın ara pasında ceza sahasına hareketlenen Onyekuru, penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı vuruşla topu kaleci Boffin'in ayaklarının yanından ağlarla buluşturdu: 2-0.

68. dakikada sarı-kırmızılı ekip bir gol daha buldu. Hızlı gelişen Galatasaray atağında sağ kanatta topla buluşan Feghouli, bekletmeden meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Altıpasa gelen topa müdahale eden Bahadır Öztürk, tehlikeyi önleyemezken meşin yuvarlak Ndiaye'nin önünde kaldı. Senegalli futbolcu, uygun durumda yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 3-0.

78. dakikada Galatasaray, 4. kez fileleri havalandırdı. Ndiaye'nin kendi yarı alanından savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Feghouli, ceza sahası ön çizgisi üzerinde aldığı meşin yuvarlağı solundan bindiren Onyekuru'ya çıkardı. Bu oyuncu, ceza sahası içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.

80. dakikada soldan ceza sahasına giren Serdar Özkan'ın dar açıdan sert şutunda kaleci Muslera topu kornere tokatladı.

82. dakikada Fredy'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Muslera'nın müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direğe de çarparak kornere gitti.

87. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Diagne, Diego'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı. Ancak yapılan VAR incelemesi sonucu pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

90+3. dakikada Galatasaray, bir gol daha buldu. Onyekuru'nun soldan pasıyla ceza sahası yayı içinde topla buluşan Belhanda, açısını düzelttikten sonra şutunu çekti. Kaleci Boffin'den dönen meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki Diagne kafayla ağlara yolladı: 5-0.

Galatasaray, müsabakayı 5-0 kazandı.