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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Galatasaray: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

11 Mart 2019 Pazartesi 20:55
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Türk Telekom

Hakemler: Arda Kardeşler, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ndiaye, Feghouli, Emre Akbaba, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır Öztürk, Diego, Chico, Hakan Özmert, Charles, Amilton, Fredy, Doğukan Sinik, Doukara

Gol: Dk. 17 Feghouli (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 32 Charles (Antalyaspor), Dk. 40 Ndiaye (Galatasaray)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor arasında yapılan maçın ilk yarısını sarı-kırmızılı takım 1-0 önde tamamladı.

5. dakikada soldan ceza sahasına giren Doğukan Sinik, şık çalımlarla rakiplerinden sıyrıldıktan sonra dar açıdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Muslera yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

16. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde arka direkte uygun durumdaki Marcao'nun bekletmeden vurduğu top savunmadan döndü.

17. dakikada Galatasaray öne geçti. Diagne'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Feghouli, şutunu çekti. Savunmadaki Doğukan Sinik'e çarpan meşin yuvarlak, kaleci Boffin'i de yanıltarak yakın köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

34. dakikada Hakan Özmert'in sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde Bahadır Öztürk'ün kafayla vurduğu topu kaleci Muslera güçlükle kornere çeldi.

37. dakikada ceza sahası ön çizgisinin içinde topla buluşan Diagne'nin sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

40. dakikada ceza sahası dışında buluştuğu topu Luyindama'dan kurtaran Doukara'nın plase vuruşunda, kaleci Muslera soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere tokatladı.

Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 20:55
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