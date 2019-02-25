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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

25 Şubat 2019 Pazartesi 22:05
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Vodafone Park

Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf Öz

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Isimat-Mirin, Vida, Adriano, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Lens, Kagawa, Güven Yalçın, Burak Yılmaz

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Dirar, Tolgay Arslan, Moses, Zajc, Soldado

Goller: Dk. 10 Gökhan Gönül, Dk. 18 (Penaltıdan) ve 45+2 Burak Yılmaz (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 35 Zajc (Fenerbahçe)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ilk yarısı, siyah-beyazlıların 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ilk dakikasında Burak Yılmaz, ceza sahası dışından şutunu çekti, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

10. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Kagawa'nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta arka direkte meşin yuvarlakla buluşan Vida, topu içeri çevirdi. Gökhan Gönül altıpas önünde gelişine vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

15. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Gönül, ceza sahası içinde yerde kaldı. Maçın hakemi Bülent Yıldırım, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine saha kenarında pozisyonu bir kez daha izledi ve penaltı noktasını gösterdi. 18'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

45. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Dirar'ın vuruşunda, Isimat-Mirin yatarak topa müdahale etti ve meşin yuvarlağın kaleye gitmesine izin vermedi.

45+2. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Kagawa'nın pasıyla orta alana yakın bir bölgede topla buluşan ve hızla ceza sahasına giren Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, siyah-beyazlıların 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 22:05
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