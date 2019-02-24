Futbol: Spor Toto Süper Lig - Atiker Konyaspor: 0 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 (İlk yarı)



Stad: Konya Büyükşehir Belediye Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Mehmet Metin Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Traore, Hadziahmetovic, Fofana, Milosevic İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Kucher, Sapunaru, Atila Turan, Şamil Çinaz, Mensah, Deniz Türüç, Chery, Umut Bulut, Kravets Sarı kartlar: Dk. 14 Zuta, Dk. 27 Ali Turan (Atiker Konyaspor)

KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle bitti. 20. dakikada Lopes'in sağ kanattan yaptığı ortada Umut Bulut'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 25. dakikada Milosevic'in pasında topla buluşan Jevtovic'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



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