Futbol: Spor Toto Süper Lig
- Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 417 Şubat 2019 Pazar 21:02
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu
Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau (Dk. 58 Özgür Çek), Sadiku, Pavelka, Koita, Khalili (Dk. 87 Tarkan Serbest), İlhan Depe (Dk. 58 Heintz), Trezeguet
Galatasaray: Muslera, Linnes (Dk. 46 Mariano), Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir (Dk. 61 Ömer Bayram), Selçuk İnan, Donk, Feghouli, Belhanda (Dk. 80 Mitroglou), Onyekuru, Diagne
Goller: Dk. 14 Trezeguet (Kasımpaşa), Dk. 22 Belhanda, Dk. 28, 53 ve 68 Feghouli (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 12 Linnes, Dk. 40 Onyekuru, Dk. 54 Emre Taşdemir, Dk. 80 Luyindama, Dk. 88 Diagne (Galatasaray), Dk. 58 Pavelka, Dk. 78 Sadiku, Dk. 81 Khalili (Kasımpaşa)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yapılan maçta Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.
53. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Donk'un orta sahadan uzun pasında savunmanın arkasına kaçarak topu kontrol eden Feghouli, ceza sahasına girerken yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Scuffet'in üzerinden aşırtarak filelere gönderdi: 1-3.
68. dakikada Galatasaray 3 farklı üstünlük yakaladı. Onyekuru'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Feghouli, düzgün bir vuruşla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-4.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
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