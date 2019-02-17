0553 313 94 23

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

17 Şubat 2019 Pazar 19:55
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu

Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Koita, Khalili, İlhan Depe, Trezeguet

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Selçuk İnan, Donk, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Goller: Dk. 14 Trezeguet (Kasımpaşa), Dk. 22 Belhanda, Dk. 28 Feghouli (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 12 Linnes, Dk. 40 Onyekuru (Galatasaray)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yapılan Kasımpaşa-Galatasaray maçının ilk yarısı, konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

9. dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Trezeguet'nin ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan İlhan Depe'nin yakın mesafeden şutunda açıyı daraltan kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

14. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ceza yayının içinden serbest atış kullanan Trezeguet, şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

17. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Trezeguet'nin ceza sahasına girmeden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

22. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Selçuk'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Koita'nın kafayla uzaklaştırmak istediği topu ceza yayı önünde Belhanda kontrol etti. Bu oyuncunun topu düzelttikten sonra yerden çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

28. dakikada Galatasaray öne geçti. Belhanda'nın sol çaprazdan yaptığı ortada Feghouli kale sahasında buluştuğu topu bekletmeden kaleci Scuffet'in bacaklarının arasından filelere yolladı: 1-2.

45+2. dakikada Trezeguet'nin ceza sahası dışında kaleyi tam karşıdan gören noktadan yaptığı şık vuruşta top yandan az farkla dışarı çıktı.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 üstün bitirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 19:55
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Kasımpaşa
  4. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBF Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Beko oldu
    1. TBF Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu..
    2. Avrupa'da 'şeytan çıkarma' skandalı!..
    3. Endonezya'da yapılacak başkanlık..
    4. Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin..
    5. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    6. B12 eksikliği belirtileri nelerdir?..
    7. Spor Toto 1. Lig: Afjet Afyonspor: 3 -..
    8. Sağ kolda uyuşma neden olur?
    9. Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 -..
    10. Bel düzleşmesi bacak ağrısı yapar mı?..
    11. Dağcılar yaralı şahini kurtardı
    12. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    13. Galatasaray taraftarları deplasmanda..
    14. Sofiane Feghouli’den ligde son 3 maçta..
    15. 22 yıl sonraki randevuyu Fatih Terim..
    16. TSK’dan “KIŞ-2019” Tatbikatı
    17. Galatasaray’da ligdeki seri 8’e çıktı
    18. Galatasaray, bu sezon iki maçta da..
    19. Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
    20. Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 -..
    21. Galatasaray bu sezon deplasmanda 5...
    22. Mbaye Diagne eski takımına karşı oynadı
    23. Feghouli attı! Cimbom farka koştu
    24. Belhanda’dan 2 hafta 3 gol
    25. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    26. Balıkesir havalimanı ne zaman açılacak?
    27. Ev ev işgal ediyorlar! Terörist..
    28. Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası
    29. Mersin'de inşaat iskelesi çöktü: 4..
    30. TBF Erkekler Türkiye Kupası Finali’nde..
    Erdoğan, eski CHP'liye talimatı verdi: CHP amblemini hemen sil
    Erdoğan, eski CHP'liye talimatı verdi: CHP amblemini hemen sil
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması