Futbol: Spor Toto Süper Lig - Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)



Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Koita, Khalili, İlhan Depe, Trezeguet Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Selçuk İnan, Donk, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne Goller: Dk. 14 Trezeguet (Kasımpaşa), Dk. 22 Belhanda, Dk. 28 Feghouli (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk. 12 Linnes, Dk. 40 Onyekuru (Galatasaray)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yapılan Kasımpaşa-Galatasaray maçının ilk yarısı, konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. 9. dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Trezeguet'nin ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan İlhan Depe'nin yakın mesafeden şutunda açıyı daraltan kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi. 14. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ceza yayının içinden serbest atış kullanan Trezeguet, şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 17. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Trezeguet'nin ceza sahasına girmeden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı. 22. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Selçuk'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Koita'nın kafayla uzaklaştırmak istediği topu ceza yayı önünde Belhanda kontrol etti. Bu oyuncunun topu düzelttikten sonra yerden çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 28. dakikada Galatasaray öne geçti. Belhanda'nın sol çaprazdan yaptığı ortada Feghouli kale sahasında buluştuğu topu bekletmeden kaleci Scuffet'in bacaklarının arasından filelere yolladı: 1-2. 45+2. dakikada Trezeguet'nin ceza sahası dışında kaleyi tam karşıdan gören noktadan yaptığı şık vuruşta top yandan az farkla dışarı çıktı. Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 üstün bitirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.