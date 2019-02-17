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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Trabzonspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2

17 Şubat 2019 Pazar 18:16
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Medical Park

Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Mustafa Sönmez

Trabzonspor: Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 67 Toure), Hüseyin Türkmen, Hosseini, Amiri, Sosa, Yusuf Yazıcı (Dk. 80 Berkay Sefa Kara), Abdülkadir Ömür (Dk. 60 Abdulkadir Parmak), Ekuban, Nwakaeme, Rodallega

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Welinton, Caulker, Baiano, Ozan Tufan, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Villafanez (Dk. 87 Junior Fernandes), Djalma Campos (Dk. 90 Taha Yalçıner), Cisse (Dk. 89 Sural)

Goller: Dk. 51 ve 68 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Welinton, Dk. 36 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 60 Amiri (Trabzonspor)


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yendi.

46. dakikada ceza alanında Welinton'dan sıyrılmak isteyen Ekuban yerde kaldı. Maçın hakemi Suat Arslanboğa, penaltı noktasını gösterdi. 49'uncu dakikada Rodallega, kullandığı penaltıda üst direkten dönen topu tamamlayarak ağlara gönderince karşılaşmanın hakemi, çift vuruş kararı vererek golü geçerli saymadı.

51. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Rakibinden sıyrılarak soldan ceza alanı son çizgisine hareketlenen Djalma Campos, topu Cisse'ye çıkardı. Bu futbolcu da altıpas üzerinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

68. dakikada Aytemiz Alanyaspor ikinci golü buldu. Villafanez'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Hüseyin Türkmen'e çarpan top altıpas içindeki Cisse'nin önüne düştü. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2

77. dakikada Djalma Campos'un pasında ceza alanı sağ çaprazında Villafanez'in şutunda, kaleci Arda Akbulut, ayaklarıyla tehlikeyi önledi.

81. dakikada Hosseini'nin hatasında topu kapan Efecan Karaca'nın şutunda, kaleci Arda Akbulut'tan dönen topu Djalma Campos tamamlamak istedi. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

90. dakikada topla ceza alanına giren Ozan Tufan'ın şutunda, kaleci Arda Akbulut bir kez daha tehlikeyi önledi.

Karşılaşma, konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 18:16
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