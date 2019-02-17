Futbol: Spor Toto Süper Lig - İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)



Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Hakemler: Serkan Tokat, Erdem Bayık, Serkan Çimen İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Atila Turan, Şamil Çinaz, Mensah, Chery, Deniz Türüç, Umut Bulut, Kravets Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Lumor, Poko, Alpaslan Öztürk, Halil Akbunar, Gouffran, Castro, Deniz Kadah Gol: Dk. 14 Chery (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Alpaslan Öztürk (Göztepe), Dk. 17 Şamil Çinaz (İstikbal Mobilya Kayserispor)

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 8. dakikada kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Chery'nin sert şutunda kaleci Beto, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı. 14. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Atila Turan'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç'ün sol ayağı ile yaptığı ortada altıpas içinde iyi yükselen Chery'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0 40. dakikada Kayserispor yarı alanının ortalarından kazanılan serbest vuruşu kullanan Gouffran'ın ortasında, arka direğe koşu yapan Alpaslan Öztürk'ün yakın mesafeden yatarak kafa vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi. Aynı dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde ön direğe koşu yapan Castro'nun aşırtma vuruşunda, kaleye yönelen topu direk dibinde bekleyen Atila Turan son anda yükselerek kornere gönderdi. Karşılaşmanın ilk yarısı İstikbal Mobilya Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



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