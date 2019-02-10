Futbol: Spor Toto Süper Lig Atiker Konyaspor: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Konya Büyükşehir Belediye Hakemler: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, Abdullah Bora Özkara Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Traore, Jahovic Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent Cevahir, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic, Marques, Bifouma, Adem Büyük Sarı kartlar: Dk. 45+1 Filipovic, 45+8 Jevtovic (Atiker Konyaspor)

KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasındaki Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. 15. dakikada Traore'nin ceza sahası dışına pasında, topla buluşan Milosevic'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 26. dakikada Traore'nin pasına hareketlenen Milosevic'in ceza yayı içerisinden şutunda top kaleci Farnolle'de kaldı. 27. dakikada Milosevic ile duvar pası yapan Jevtovic'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Farnolle iki hamlede kontrol etti. 45+2. dakikada Marques'in ceza sahası dışından şutunda top, kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı. 45+6. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'un ceza alanı içinde Murat Akça ile Jevtovic'in ikili mücadelesinde, Jevtovic yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen Meler, penaltı kararını iptal etti ve kendisini aldatmaya yönelik hareketten dolayı Jevtovic'e sarı kart gösterdi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle bitti.

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