Futbol: Spor Toto Süper Lig - Beşiktaş: 2 - Bursaspor: 0



Stat: Vodafone Park Hakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Erdem Bayık Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Isimat-Mirin, Adriano (Dk. 82 Necip Uysal), Hutchinson, Dorukhan Toköz, Lens (Dk. 67 Kagawa), Ljajic, Güven Yalçın (Dk. 73 Caner Erkin), Burak Yılmaz Bursaspor: Muhammed Şengezer, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Vergini, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara (Dk. 75 Kubilay Kanatsızkuş), Yusuf Erdoğan, Saivet (Dk. 54 Shehu), Latovlevici (Dk. 46 Lima), Umut Nayir Goller: Dk. 40 ve 62 Burak Yılmaz (Beşiktaş) Sarı kartlar: Dk. 55 Aytaç Kara (Bursaspor), Dk. 87 Caner Erkin (Beşiktaş)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Bursaspor'u 2-0 yendi. 50. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına yönelen Güven Yalçın'ın pasında Ljajic, kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kaldı. Ljajic'in vuruşunda, Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi. 58. dakikada Ljajic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer son anda topu tokatladı. 62. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada Vergini'den kaptığı topla hareketlenen ve ceza sahasına giren Burak Yılmaz, kaleci Muhammed Şengezer'le karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlağı ikinci kez Bursaspor filelerine gönderdi: 2-0 64. dakikada Lima'nın sağdan ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Yusuf Erdoğan'ın sağ ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı. 76. dakikada Yusuf Erdoğan'ın hücum yönünün sağından kullandığı köşe atışında altıpasta Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 84. dakikada Ljajic'in ortasında penaltı noktası civarında Vida'nın kafa vuruşunda, top üstten dışarı çıktı. 90+1. dakikada soldan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın yerden ortasında savunmaya çarpan top altıpasın önünde boşta kaldı. Bu topa hareketlenen Kubilay Kanatsızkuş'un müsait durumda şutunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi. Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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