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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Beşiktaş: 1 - Bursaspor: 0 (İlk yarı)

09 Şubat 2019 Cumartesi 19:58
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Vodafone Park

Hakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Erdem Bayık

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Isimat-Mirin, Adriano, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Lens, Ljajic, Güven Yalçın, Burak Yılmaz

Bursaspor: Muhammed Şengezer, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Vergini, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Saivet, Latovlevici, Umut Nayir

Gol: Dk. 40 Burak Yılmaz (Beşiktaş)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

6. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

22. dakikada Gökhan Gönül'ün ortasında ceza sahası sol çaprazında bulunan Burak, kafayla topu yay dışında müsait durumdaki Güven'in önüne indirdi. Güven'in gelişine şutunda, meşin yuvarlak yandan farklı şekilde auta çıktı.

25. dakikada Lens'in sağdan etkili ortasına ön direkte ayak koyan Burak'ın vuruşunda, top direk dibinden auta gitti.

36. dakikada Ljajic'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top yan ağlarda kaldı.

37. dakikada Ljajic'in ara pasında ceza sahası sağ çaprazında Lens, kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kaldı. Lens'in vuruşunda, Muhammed Şengezer topu ayaklarıyla çıkardı. Pozisyonun devamında Bursaspor savunması meşin yuvarlağı taca uzaklaştırdı.

40. dakikada Beşiktaş öne geçti. Lens'in ortasında ceza sahası sol çaprazında topu önüne iyi alan Burak Yılmaz'ın sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak direğe de çarparak ağlara gitti: 1-0

Maçın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş, soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 19:58
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