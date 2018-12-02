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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0

02 Aralık 2018 Pazar 22:15
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Beşiktaş: Karius, Adriano, Necip Uysal, Vida, Caner Erkin, Medel (Dk. 70 Lens), Dorukhan Toköz, Quaresma, Ljajic, Mustafa Pektemek (Dk. 81 Vagner Love), Güven Yalçın (Dk. 46 Hutchinson)

Galatasaray: Muslera, Ozan Kabak, Maicon, Ahmet Çalık, Mariano (Dk. 78 Linnes), Fernando, Selçuk İnan (Dk. 74 Muğdat Çelik), Nagatomo, Feghouli, Onyekuru (Dk. 83 Ömer Bayram), Eren Derdiyok

Gol: Dk. 18 Ljajic (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 17 Eren Derdiyok, Dk. 41 Fernando, Dk. 42 Selçuk İnan, Dk. 45+2 Mariano (Galatasaray), Dk. 41 Medel, Dk. 51 Adriano, Dk. 86 Ljajic, Dk. 90+2 Karius (Beşiktaş)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 1-0 yendi.

56. dakikada Fernando ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu çekti, kaleci Karius'un müdahalesinin ardından Beşiktaş savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

66. dakikada Ljajic soldan ceza sahasına girip topa sert vurdu. Meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

72. dakikada Onyekuru ceza sahası sol çaprazında topla buluştu. Sarı-kırmızılı futbolcunun şutunda, kaleci Karius gole izin vermedi.

84. dakikada Muğdat Çelik'in sağdan ortaladığı topa arka direkte Ömer Bayram vurdu, meşin yuvarlak dışarı çıktı.

88. dakikada Muğdat Çelik, ceza sahası içinde bekleyen Feghouli'ye pasını verdi. Feghouli'nin sağ çaprazdan şutunda altıpas önünde Maicon topuğuyla meşin yuvarlağa dokundu, top az farkla auta gitti.

90+4. dakikada Beşiktaş, hızlı hücum şansı yakaladı. Quaresma'nın pasında topla buluşan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Caner Erkin, pas vermek yerine şut çekti. Kaleci Muslera gole izin vermedi.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 22:15
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