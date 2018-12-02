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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

02 Aralık 2018 Pazar 21:05
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Beşiktaş: Karius, Adriano, Necip Uysal, Vida, Caner Erkin, Medel, Dorukhan Toköz, Quaresma, Ljajic, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın

Galatasaray: Muslera, Ozan Kabak, Maicon, Ahmet Çalık, Mariano, Fernando, Selçuk İnan, Nagatomo, Feghouli, Onyekuru, Eren Derdiyok

Gol: Dk. 18 Ljajic (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 17 Eren Derdiyok, Dk. 41 Fernando, Dk. 42 Selçuk İnan, Dk. 45+2 Mariano (Galatasaray), Dk. 41 Medel (Beşiktaş)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ilk yarısı, siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

13. dakikada Adriano'nun kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasla savunmanın arkasına koşu yaparak topla buluşan Ljajic, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

17. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Hakem Cüneyt Çakır, VAR incelemesi sonrası 15. dakikada siyah-beyazlı ekibin kullandığı çift vuruşta, barajdaki Eren Derdiyok'un meşin yuvarlağa koluyla müdahale ettiğini belirledi ve penaltı noktasını gösterdi. 18'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Ljajic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

27. dakikada Ljajic'in sağdan yaptığı ortada Dorukhan Toköz altıpas içinde meşin yuvarlağa kafayla vurdu, kaleci Muslera gole izin vermedi.

33. dakikada Galatasaray'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında Ozan Kabak'ın altıpas içindeki vuruşunda, top üst direkten döndü.

38. dakikada Güven Yalçın'ın pasıyla ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Ljajic'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

45+3. dakikada Ljajic'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Muslera topu kornere çeldi.

Derbinin ilk yarısı, siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 21:05
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