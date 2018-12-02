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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Bursaspor: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 (İlk yarı)

02 Aralık 2018 Pazar 17:12
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Bursaspor: Okan Kocuk, Umut Meraş, Chedjou, Vergini, Barış Yardımcı, Latovlevici, Badji, Saivet, Aytaç Kara, Tunay Torun, Umut Nayir

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Schwechlen, Lokman Gör, Egemen Korkmaz, Auremir, Özer Hurmacı, İbrahim Akdağ, Taylan Antalyalı, Scuk, Sunu, Thy

Goller: Dk. 36 Umut Meraş (Bursaspor), Dk. 45+2 Chedjou (kendi kalesine) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk yarısı, 1-1 eşitlikle sona erdi.

28. dakikada Bursaspor defansının arkasına koşu yaparak, sol kanatta topla buluşan Sunu, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kötü açıda kalan Sunu'nun ortasında topla buluşan Thy'in yaptığı vuruşu, kale çizgisinde iyi pozisyon alan Umut Meraş son anda uzaklaştırdı.

33. dakikada gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında Özer Hurmacı'yla yaptığı verkaçla rakip savunmanın arkasına sarkan Taylan Antalyalı, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Taylan'ın kaleye doğru gönderdiği meşin yuvarlağı Okan Kocuk, güçlükle uzaklaştırdı.

36. dakikada Bursaspor öne geçti. Aytaç Kara'nın kendi yarı sahasından gönderdiği uzun pasta savunmadan seken top, Umut Meraş'ın önünde kaldı. Dar açıya rağmen uzak köşeye şık bir vuruş yapan Umut, topu ağlara gönderdi: 1-0.

45+2. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor skoru eşitledi. Sol kanattan hızlı gelişen atakta, Schwechlen topu ceza alanı içine doğru ortaladı. Taylan Antalyalı'nın kafa şutunda, kale çizgisi önünde Chedjou ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.


Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 17:12
  1. Bursa
  2. Bursaspor
  3. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  4. Futbol: Spor Toto Süper Lig

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