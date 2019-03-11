Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Ligin 25. haftasında sahasında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalan Abalı Denizlispor liderliğini sürdürdü



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 25. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı. Haftanın son maçında Abalı Denizlispor, sahasında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı ve 51 puana yükselerek averajla liderliğini sürdürdü. Ligde sahasında Altay'ı 1-0 ile geçen Gençlerbirliği ise aynı puanda 2. sırada yer aldı. Ligin 25. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle: Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-0 Kardemir Karabükspor-Afjet Afyonspor: 0-4 Giresunspor-Boluspor: 3-1 Adana Demirspor-Osmanlıspor: 0-0 Hatayspor-Eskişehirspor: 4-0 İstanbulspor-Altınordu: 0-1 Balıkesirspor Baltok-Adanaspor: 1-0 Gençlerbirliği-Altay: 1-0 Abalı Denizlispor-Ümraniyespor: 0-0

- Puan durumu



Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle: Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. ABALI DENİZLİSPOR 25 15 6 4 40 23 17 51 2. GENÇLERBİRLİĞİ 25 16 3 6 38 22 16 51 3. OSMANLISPOR 25 15 3 7 34 15 19 48 4. ÜMRANİYESPOR 25 13 6 6 32 21 11 45 5. HATAYSPOR 25 12 8 5 36 17 19 44 6. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 25 12 6 7 42 21 21 42 7. ALTINORDU 25 11 9 5 33 18 15 42 8. ADANA DEMİRSPOR 25 11 5 9 33 30 3 38 9. BOLUSPOR 25 10 5 10 29 27 2 35 10. BALIKESİRSPOR BALTOK 25 10 5 10 26 29 -3 35 11. ALTAY 25 9 7 9 33 27 6 34 12. ADANASPOR 25 7 9 9 30 30 0 30 13. İSTANBULSPOR 25 5 11 9 29 35 -6 26 14. GİRESUNSPOR 25 6 8 11 25 32 -7 26 15. AFJET AFYONSPOR 25 6 7 12 32 39 -7 25 16. ESKİŞEHİRSPOR 25 6 7 12 26 46 -20 25 17. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 25 5 5 15 28 43 -15 20 18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 25 0 2 23 8 79 -71 -1



Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.



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