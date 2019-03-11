Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

- Ligin 25. haftasında sahasında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalan Abalı Denizlispor liderliğini sürdürdü
11 Mart 2019 Pazartesi 21:30
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 25. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın son maçında Abalı Denizlispor, sahasında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı ve 51 puana yükselerek averajla liderliğini sürdürdü.
Ligde sahasında Altay'ı 1-0 ile geçen Gençlerbirliği ise aynı puanda 2. sırada yer aldı.
Ligin 25. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:
Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-0
Kardemir Karabükspor-Afjet Afyonspor: 0-4
Giresunspor-Boluspor: 3-1
Adana Demirspor-Osmanlıspor: 0-0
Hatayspor-Eskişehirspor: 4-0
İstanbulspor-Altınordu: 0-1
Balıkesirspor Baltok-Adanaspor: 1-0
Gençlerbirliği-Altay: 1-0
Abalı Denizlispor-Ümraniyespor: 0-0
- Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Takımlar
O
G
B
M
A
Y
AV
P
--------------------------
---
---
---
---
---
---
---
---
1.
ABALI DENİZLİSPOR
25
15
6
4
40
23
17
51
2.
GENÇLERBİRLİĞİ
25
16
3
6
38
22
16
51
3.
OSMANLISPOR
25
15
3
7
34
15
19
48
4.
ÜMRANİYESPOR
25
13
6
6
32
21
11
45
5.
HATAYSPOR
25
12
8
5
36
17
19
44
6.
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
25
12
6
7
42
21
21
42
7.
ALTINORDU
25
11
9
5
33
18
15
42
8.
ADANA DEMİRSPOR
25
11
5
9
33
30
3
38
9.
BOLUSPOR
25
10
5
10
29
27
2
35
10.
BALIKESİRSPOR BALTOK
25
10
5
10
26
29
-3
35
11.
ALTAY
25
9
7
9
33
27
6
34
12.
ADANASPOR
25
7
9
9
30
30
0
30
13.
İSTANBULSPOR
25
5
11
9
29
35
-6
26
14.
GİRESUNSPOR
25
6
8
11
25
32
-7
26
15.
AFJET AFYONSPOR
25
6
7
12
32
39
-7
25
16.
ESKİŞEHİRSPOR
25
6
7
12
26
46
-20
25
17.
TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
25
5
5
15
28
43
-15
20
18.
KARDEMİR KARABÜKSPOR
25
0
2
23
8
79
-71
-1
Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.
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