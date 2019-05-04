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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Altay: 2 - Eskişehirspor: 1

04 Mayıs 2019 Cumartesi 21:57
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Burak Taşkınsoy, Gökhan Barcın, Murat Altan

Altay: Emre Koyuncu, Ulaş Zengin, Tavares, Hüsamettin Yener, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 90 Yasin Palaz), Paixao, Tatos (Dk. 83 İbrahim Akın), Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Mustafa Murat Uslu, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 68 İhsan Furkan Deniz)

Eskişehirspor: Melih Ağa, Sissoko, Issah (Dk. 89 Alperen Kocabaş), Emre Güral, Erdal Akdarı, Furkan Balaban (Dk. 56 İbrahim Halil Öner), Jesse, Hakan Aslantaş, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, Ferhat Kiraz (Dk. 87 Sezgin Çoşkun)

Goller: Dk. 36 Paixao, Dk. 84 İhsan Furkan Deniz (Altay), Dk. 72 Jesse (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Erdal Akdarı, Dk. 90 Emre Güral (Eskişehirspor), Dk. 29 Ferhat Çulcuoğlu, Dk. 60 Ulaş Zengin (Altay)


İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig 32. hafta mücadelesinde Altay, sahasında Eskişehirspor'u 2-1 yendi.

Karşılaşma öncesi geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Josef Sural için saygı duruşunda bulunuldu.


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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 21:57
  1. Altay
  2. Eskişehirspor
  3. Futbol
  4. Spor Toto 1. Lig

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