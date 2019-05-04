Futbol: Spor Toto 1. Lig
Afjet Afyonspor: 0 - Osmanlıspor: 004 Mayıs 2019 Cumartesi 21:49
Stat: Zafer
Hakemler: Emre Malok, Serdar Diyadin, Murat Ergin Gözütok
Afjet Afyonspor: Soner Şahin, Türker Toptaş, Bayram Çetin, Metin Yüksel, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter (Dk. 83 İsmet Benli), Cenk Güvenç, Aykut Uluç (Dk. 66 Onur Ramazan Toprak), Ersel Aslıyüksek, Oltan Karakullukçu, Musa Araz (Dk. 77 Gökhan Kardeş)
Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı, Ali Eren İyican, Sinan Kurt (Dk. 86 Ndiaye), Burhan Eşer (Dk. 78 Ayuk), Hasan Kılıç, Mehmet Yiğit, Mathew, Numan Çürüksu, Lumanza (Dk. 70 Beykan Şimşek), Gueye
Sarı kartlar: Dk. 44 Ali Eren İyican Dk. 55 Mathew, Dk. 69 Burhan Eşer (Osmanlıspor), Dk. 56 Oltan Karakullukçu, Dk. 90 Bayram Çetin (Afjet Afyonspor)
AFYONKARAHİSAR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Afjet Afyonspor, sahasında konuk ettiği Osmanlıspor ile 0-0 berabere kaldı.
Afjet Afyonspor'da Oltan Karakullukçu 81. dakikada penaltı kaçırdı.
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