Futbol: Spor Toto 1. Lig - Birevim Elazığspor: 3 - Ümraniyespor: 3



Stat: Yeni Malatya Hakemler: Yasin Kol, Murat Şener, Uygar Bebek Birevim Elazığspor: Ahmet Doğan, Idrissa Diarra, Murathan Özen, Kadir Bekmezci (Dk. 65 Murat Ceylan), Serdar Özbayraktar, Mustafa Eskihellaç, Gökhan Akkan, Lamine Diarra (Dk. 57 Bekamenga), Abdülkadir Kayalı, Camara (Dk. 76 Cengizhan Akgün), Ahmet Burak Solakel Ümraniyespor: Burak Öğür, Appindangoye, Timur Temeltaş, Vasilogiannis (Dk. 64 Recep Aydın), Bahadır Taşdelen (Dk. 84 Dialiba), Emircan Altıntaş, Serkan Göksu (Dk. 90+1 Leandrinho), Alaaddin Okumuş, Karahan Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar, Atabey Çiçek Goller: Dk. 20 Bahadır Taşdelen, Dk. 66 Emircan Altıntaş, Dk. 79 Recep Aydın (Ümraniyespor), Dk. 85 Bekamenga, Dk. 88 ve Dk. 90 (Penaltıdan) Mustafa Eskihellaç (Birevim Elazığspor) Sarı kartlar: Dk. 39 Idrissa Diarra, Dk. 59 Murathan Özen, Dk. 72 Murat Ceylan, Dk. 73 Mustafa Eskihellaç, Dk 83 Abdülkadir Kayalı (Birevim Elazığspor), Dk. 58 Appindangoye (Ümraniyespor)

MALATYA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Birevim Elazığspor, Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

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