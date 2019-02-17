Futbol: Spor Toto 1. Lig - Adanaspor: 1 - İstanbulspor: 1



Stat: 5 Ocak Fatih Terim Hakemler: Özgüç Türkalp, Mehmet Şahan Yılmaz, Bersan Duran Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Kenan Karışık, Onur Akbay, Digao, Bumba (Dk. 90 Feczesin), Bagayoko, Kone, Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı (Dk. 82 Eren Keleş) İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Cajic, Etoga, Murat Duruer (Dk. 63 Eslem Öztürk), Tuncer Duhan Aksu, Onur Ural, İbrahim Halil Çolak (Dk. 46 Bauque), Halil İbrahim Sönmez (Dk. 72 Perovic) Goller: Dk. 44 Kone (Adanaspor), Dk. 89 Perovic (Penaltıdan) (İstanbulspor) Sarı kartlar: Dk. 16 Tuncer Duhan Aksu, Dk. 24 Etoga, Dk. 89 Perovic (İstanbulspor), Dk. 41 Veli Kızılkaya, Dk. 75 Onur Akbay (Adanaspor)

ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Adanaspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.