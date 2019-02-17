Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Adanaspor: 1 - İstanbulspor: 117 Şubat 2019 Pazar 21:07
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Özgüç Türkalp, Mehmet Şahan Yılmaz, Bersan Duran
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Kenan Karışık, Onur Akbay, Digao, Bumba (Dk. 90 Feczesin), Bagayoko, Kone, Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı (Dk. 82 Eren Keleş)
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Cajic, Etoga, Murat Duruer (Dk. 63 Eslem Öztürk), Tuncer Duhan Aksu, Onur Ural, İbrahim Halil Çolak (Dk. 46 Bauque), Halil İbrahim Sönmez (Dk. 72 Perovic)
Goller: Dk. 44 Kone (Adanaspor), Dk. 89 Perovic (Penaltıdan) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Tuncer Duhan Aksu, Dk. 24 Etoga, Dk. 89 Perovic (İstanbulspor), Dk. 41 Veli Kızılkaya, Dk. 75 Onur Akbay (Adanaspor)
ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Adanaspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.
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