Futbol: Spor Toto 1. Lig
Altınordu: 1 - Gazişehir Gaziantep: 017 Şubat 2019 Pazar 17:58
Stat: Bornova
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Burak Cansız, Cemil Tunç
Altınordu: Erce Kardeşler, Mehmet Murat Uçar, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Ali Yaşar, Sefa Yılmaz, Alican Özfesli (Dk. 81 Oğulcan Ülgün), Berkay Samancı, Anıl Koç, Muhammed Mert (Dk. 72 David Deniz Kılınç), Serdar Deliktaş (Dk. 65 Hüseyin Atakan Üner)
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Rıdvan Şimşek, Uğur Arslan Kuru, Yalçın Kılınç, Mücahit Albayrak, Kenan Özer (Dk. 81 Igor), Gökhan Alsan, Bjarnason, Erhan Çelenk, Kerim Avcı (Dk. 65 Oğulcan Çağlayan), Poepon (Dk. 72 Sow)
Gol: Dk. 31 Alican Özfesli (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 23 Uğur Arslan Kuru, Dk. 35 Kenan Özer, Dk. 52 Yalçın Kılınç (Gazişehir Gaziantep), Dk. 55 Alican Özfesli, Dk. 64 Serdar Deliktaş, Dk. 74 Ali Yaşar, Dk. 78 Anıl Koç (Altınordu)
İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig 22. hafta mücadelesinde Altınordu, Gazişehir Gaziantep'i 1-0 mağlup etti.
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