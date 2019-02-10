Futbol: Spor Toto 1. Lig Balıkesirspor Baltok: 3 - Tetiş Yapı Elazığspor: 1

Stat: Balıkesir Atatürk Hakemler: Burak Şeker, Murat Temel, Bersan Duran

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan (Dk. 87 Furkan Çil), Mehmet Boztepe, Kethevoama, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Beleck (90+2 Rahmi Anıl Başaran), Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi (Dk. 49 Muhammed Ali Doğan) Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Idrissa Diarra, Kadir Bekmezci (Dk. 83 Bekamenga), Guidileye, Mustafa Eskihellaç, Gökhan Akkan, Lamine Diarra, Tufan Kelleci, Traore (Dk. 61 Georgiadis - Dk. 75 Serdar Özbayraktar), Ahmet Burak Solakel, Kadir Taşoğlu

Goller: Dk. 21 ve Dk. 76 Kethevoama, Dk. 90+1 Mehmet Boztepe (Balıkesirspor Baltok), Dk. 56 Mustafa Eskihellaç (Tetiş Yapı Elazığspor)

Sarı kartlar: Dk. 54 Nizamettin Çalışkan, Dk. 74 Muhammed Ali Doğan (Balıkesirspor Baltok)

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Tetiş Yapı Elazığspor'u 3-1 mağlup etti.



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