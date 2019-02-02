Futbol: Spor Toto 1. Lig Adana Demirspor: 3 - Gazişehir Gaziantep: 2

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Ali Şanaslan, Önder Yılmaz, Murat Şener

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayyib Talha Sanuç, Traore, Berk Yıldız (90+4 İsmail Konuk), Pote, Vedat Bora (Dk. 82 Levent Ayçiçek), Hakan Bilgiç, Kaan Kanak, Süleyman Koç (Dk. 77 Erdal Öztürk), Kosecki, Rassoul Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Yalçın Kılınç, Da Silva, Kerim Avcı, Segbefia (Dk. 66 Poepon), Kubilay Aktaş, Gökhan Alsan, Chabbi (Dk. 75 Erhan Çelenk), Del Valle, Mücahit Albayrak, Oğuz Ceylan Goller: Dk. 3 Süleyman Koç, Dk. 38 ve Dk. 60 Pote (Adana Demirspor), Dk. 20 Del Valle, Dk. 66 Gökhan Alsan (Penaltıdan) (Gazişehir Gaziantep) Sarı kartlar: Dk. 24 Kosecki, Dk. 50 Hakan Bilgiç (Adana Demirspor), Dk. 33 Da Silva, Dk. 71 Kubilay Aktaş, Dk. 88 Kerim Avcı (Gazişehir Gaziantep)

ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Adana Demrispor, sahasında Gazişehir Gaziantep'i 3-2 yendi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.