Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Ümraniyespor: 1 - Boluspor: 002 Şubat 2019 Cumartesi 15:28
Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Özgür Ertem, Ali Tuna
Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Merthan Açıl, Tarık Tekdal, Karahan Yasir Subaşı, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar (Dk. 86 Appindangoye), Vasilogiannis (Dk. 65 Atabey Çiçek), Recep Aydın, Bahadır Taşdelen (Dk. 46 Dialiba), Leandrinho
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu, Ümit Kurt, Ufuk Budak, İshak Çakmak, Akabueze, Mustafa Durak (Dk. 78 Umut Gündoğan), Guido Koçer (Dk. 66 Mutlu Güler), Sebaihi, Özgür Can Özcan (Dk. 78 Batuhan Altıntaş)
Gol: Dk. 72 Atabey Çiçek (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Ufuk Budak (Boluspor), Dk. 43 Leandrinho, Dk. 87 Burak Öğür (Ümraniyespor)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta maçında Ümraniyespor, sahasında Boluspor'u 1-0 mağlup etti.
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