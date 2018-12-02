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Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Giresunspor: 1 - Gazişehir Gaziantep: 5

02 Aralık 2018 Pazar 21:15
Futbol: Spor Toto 1. Lig


Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Erkan Özdamar, Erkan Akbulut, Hüsnü Emre Çelimli

Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Uğur Arslan Kuru, Aykut Demir, Serry, Hüsamettin Tut (Dk. 82 Kağan Miray Bağış), Ba Adama (Dk. 87 Emre Uğur Uruç), Hüsmani (Dk. 65 Muhammed Ildız), Kürşad Sürmeli, Volkan Okumak, Landel, Dauda

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Rıdvan Şimşek, Sami Can Keskin (Dk. 46 Mahmut Bilir), Jefferson, Segbefia, Gökhan Alsan (Dk. 85 Kubilay Aktaş), Poepon, Oğulcan Çağlayan (Dk. 72 Kerim Avcı), Del Valle

Goller: Dk. 5 ve 57 Poepon, Dk. 80 ve 90+2 Kerim Avcı, Dk. 87 Jefferson (Gazişehir Gaziantep), Dk. 54 Dauda (Giresunspor)

Kırmızı kart: Dk. 85 Uğur Arslan Kuru (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Serry, Dk. 52 Kürşad Sürmeli, Dk. 70 Landel, (Giresunspor), Dk. 43 Sami Can Keskin, Dk. 53 Mahmut Bilir, Dk. 66 Oğulcan Çağlayan, Dk. 81 Yalçın Kılınç (Gazişehir Gaziantep)


GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig 14. hafta müsabakasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Giresunspor'u 5-1 yendi.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 21:15
  1. Gazişehir Gaziantep
  2. Giresunspor
  3. Spor Toto 1. Lig

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