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Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Tetiş Yapı Elazığspor: 1 - İstanbulspor: 1

02 Aralık 2018 Pazar 18:13
Futbol: Spor Toto 1. Lig


Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Yasin Kol, Uygar Bebek, Cem Özbay

Tetiş Yapı Elazığspor: Soner Şahin, Murathan Özen (Dk. 61 Ahmet Aras), Kadir Bekmezci, Tatos, Adem Alkaşi, Bagayoko, Ali Fırat Okur (Dk. 82 Onur Alsu), Lamine Diarra (Dk. 90+2 Idrissa Diarra), Mehmet Yiğit, Orhan Şam, Kadir Taşoğlu

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Muhsin Yıldırım, İbrahim Yılmaz (Dk. 82 Muhammed Demirci), Onur Ergün, Cajic, Akaminko, Tuncer Duhan Aksu, Barış Örücü (Dk. 67 Murat Duruer), İbrahim Halil Çolak (Dk. 73 Perovic), Bauque

Goller: Dk. 6 İbrahim Halil Çolak (İstanbulspor), Dk. 73 Lamine Diarra (Tetiş Yapı Elazığspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Tatos, Dk. 66 Mehmet Yiğit, Dk. 90+2 Adem Alkaşi (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 17 İbrahim Halil Çolak, Dk. 55 Barış Örücü (İstanbulspor)


ELAZIĞ (AA) - Spor Toto 1. Lig 14. hafta karşılaşmasında Tetiş Yapı Elazığspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 18:13
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