Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Tetiş Yapı Elazığspor: 1 - İstanbulspor: 102 Aralık 2018 Pazar 18:13
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Yasin Kol, Uygar Bebek, Cem Özbay
Tetiş Yapı Elazığspor: Soner Şahin, Murathan Özen (Dk. 61 Ahmet Aras), Kadir Bekmezci, Tatos, Adem Alkaşi, Bagayoko, Ali Fırat Okur (Dk. 82 Onur Alsu), Lamine Diarra (Dk. 90+2 Idrissa Diarra), Mehmet Yiğit, Orhan Şam, Kadir Taşoğlu
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Muhsin Yıldırım, İbrahim Yılmaz (Dk. 82 Muhammed Demirci), Onur Ergün, Cajic, Akaminko, Tuncer Duhan Aksu, Barış Örücü (Dk. 67 Murat Duruer), İbrahim Halil Çolak (Dk. 73 Perovic), Bauque
Goller: Dk. 6 İbrahim Halil Çolak (İstanbulspor), Dk. 73 Lamine Diarra (Tetiş Yapı Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Tatos, Dk. 66 Mehmet Yiğit, Dk. 90+2 Adem Alkaşi (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 17 İbrahim Halil Çolak, Dk. 55 Barış Örücü (İstanbulspor)
ELAZIĞ (AA) - Spor Toto 1. Lig 14. hafta karşılaşmasında Tetiş Yapı Elazığspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.
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