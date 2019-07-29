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Futbol: Hazırlık maçı

Trabzonspor: 1 - Hellas Verona: 1

29 Temmuz 2019 Pazartesi 21:00
Futbol: Hazırlık maçı

Stat: Bad Zell

Hakemler: Achim Untergasser, Roland Brandner, Andreas Rothmann (Avusturya)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır (Dk. 46 Arda Akbulut), Serkan Asan (Dk. 70 Pereira), Hüseyin Türmen (Dk. 46 Hosseini), Ahmet Baha Bilgin (Dk. 71 Kerem Baykuş), Novak, Doğan Erdoğan (Dk. 62 Cafer Tosun), Ahmet Canbaz (Dk. 62 Behlül Aydın), Andjusic (Dk. 46 Ekuban), Murat Cem Akpınar (Dk. 46 Nwakaeme), Avdijaj (Dk. 75 Ahmet Eren), Koray Kılıç (Dk. 62 Muhammet Akpınar)

Hellas Verona: Silvestri (Dk. 46 Radunovic), Rrahmani (Dk. 69 Crescenzi), Empereur (Dk. 69 Kumbulla), Dawidowicz (Dk. 69 Marrone), Vitale (Dk. 69 Balkovec), Faraoni (Dk. 69 Henderson), Veloso (Dk. 69 Danzi), Badu (Dk. 69 Ragusa- Dk. 82 Almici), Zaccagni (Dk. 69 Di Gaudio), Tupta (Dk. 69 Lee Seung), Di Carmine (Dk. 69 Pazzini)

Goller: Dk. 27 Veloso (Hellas Verona), Dk. 81 Kerem Baykuş (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Empereur, Dk. 81 Pazzini (Hellas Verona)


BAD ZELL (AA) - Trabzonspor, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında İtalya'nın Hellas Verona takımı ile 1-1 berabere kaldı.

Kampta ilk hazırlık maçında Macaristan'ın 2. Lig ekiplerinden Haladas ile 0-0, ikinci maçında Almanya'nın Hoffenheim takımıyla 3-3, üçüncü maçında da İtalya'nın Parma takımı ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, son maçında Hellas Verona karşısında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, böylece kampta oynadığı 4 hazırlık maçında da eşitliği bozamadı.

Bordo-mavili takımın kamp yaptığı sahada oynanan karşılaşmaya gurbetçi taraftarlar büyük ilgi göstererek destek verdi.

Trabzonspor’un Çek futbolcusu Filip Novak, sakatlık nedeniyle oynanan ilk üç hazırlık maçında forma giyememişti. Sakatlığı geçen Novak, Verona maçında ise 11’de sahaya çıktı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında genç oyunculara şans tanıdı. Karaman’ın sahaya çıkardığı ilk 11’de yeni transferlerden Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Andjusic ve Avdijaj yer aldı.

Trabzonspor'un Ganalı futbolcusu Caleb Ekuban, Afrika Uluslar Kupası’ndan dönüp kampa katıldıktan sonra ilk hazırlık maçına çıktı. Ganalı oyuncu, Verona maçının ikinci yarısında oyuna dahil oldu.


- Kamp tamamlandı


Trabzonspor'un 10 günlük Avusturya kampı Hellas Verona maçıyla tamamlandı.

Bordo-mavililer, gece geç saatlerde özel uçakla Linz kentinden ayrılarak Trabzon'a dönecek. Bazı futbolcuların ülkelerine gideceği ve daha sonra dönecekleri belirtildi.


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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 21:00
  1. Avusturya Kampı
  2. Futbol
  3. Hazırlık maçı
  4. Trabzonspor

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