Futbol: Hazırlık maçı - Alanyaspor: 0- Antalyaspor: 0



DÜZCE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile Antalyaspor arasında oynanan hazırlık maçı 0-0 berabere bitti. Sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde bulunan Alanyaspor, Bolu Dağı'nda bir otelde kamp yapan Antalyaspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Alanyaspor karşılaşmaya Marafona, Kaan, Lokman, Welinton, Tayfur, Sackey, Taha, Hasan, Efecan, Bakasetas ve Cisse ilk 11'iyle başladı. Antalyaspor ise Boffin, Nazım, Diego, Bahadır, Tarık, Ufuk, Charles, Fredy, Amilton, Aatif Chahechouhe ve Paul ilk 11'iyle sahaya çıktı. Karşılıklı ataklarla geçen ilk 45 dakikada gol olmayınca devre 0-0 eşitlikle sona erdi. Maçın ikinci yarısında her iki takım da sahada farklı kadrolarla yer aldı. Takımların birbirlerine üstünlük sağlayamadığı karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlandı.

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