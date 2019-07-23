0553 313 94 23

Futbol: Hazırlık maçı

- Chelsea, Japonya'da oynadığı hazırlık maçında Barcelona'yı 2-1 mağlup etti

23 Temmuz 2019 Salı 16:12
Futbol: Hazırlık maçı


İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, İspanyol temsilcisi Barcelona'yı hazırlık maçında 2-1 yendi.

Japonya'da düzenlenen özel bir turnuvaya katılan Chelsea ile Barcelona, Saitama Stadı'nda karşılaştı.

Eski futbolcusu Frank Lampard'ı teknik direktörlüğe getiren Londra temsilcisinin gollerini 34. dakikada Tammy Abraham ve 81. dakikada Ross Barkley kaydetti. Barcelona'nın tek golünü ise 90. dakikada Ivan Rakitic attı.

Barcelona, kupadaki ikinci maçında 27 Temmuz Cumartesi günü Japonya'nın Vissel Kobe takımıyla karşı karşıya gelecek.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:12
  1. Barcelona
  2. Chelsea
  3. Futbol
  4. Hazırlık maçı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şuhut’ta çiçekler açıyor
    1. Şuhut’ta çiçekler açıyor
    2. "Bana çay ver" deyince silahını..
    3. Almanya’da camiye yapılan bomba ihbarı..
    4. Boş sulama havuzuna düşen adam..
    5. FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına..
    6. Büyükşehirden ’dolandırıcılık’ uyarısı
    7. Kulak sağlığı için havuz ve denizde..
    8. Erzurum'da korkunç yangın! 8 saat..
    9. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    10. Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama
    11. "Şirketlerin alacaklarına karşılık..
    12. Kaytazdere’de Yelkenciler Şov Yaptı
    13. Başakşehir'de korkutan yangın!
    14. Güvenli bölge oluşturmak için..
    15. Eleşkirt Kaymakamlığı özel idare..
    16. Türkiye’nin en karanlık noktasında..
    17. MSB: "Bakan Akar ile ABD Suriye Özel..
    18. Paralimpik basketbolcular, Polonya'da..
    19. Başkan Kılınç basın bayramını kutladı
    20. MSB: "Türk ve Amerikan askeri..
    21. ’Taksi’ uygulamasında 49 bin 336 TL..
    22. Dışişleri Bakanlığı: "İsrail’in işgal..
    23. Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi..
    24. GGC Başkanı İbrahim Ay’dan basın..
    25. Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı..
    26. 1 kilogram uyuşturucu ve ruhsatsız..
    27. Antalya’da tarlada yangın çıktı
    28. Türkiye, İsrail'in Doğu Kudüs'teki..
    29. Uluslararası Basın Enstitüsünden..
    30. Turgutlu Bağ Bozumu ve Kurtuluş..
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi