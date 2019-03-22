Futbol: Haftanın programı - TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 28. hafta karşılaşmaları oynanacak



İSTANBUL (AA) - Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e milli maçlardan dolayı ara verilirken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 28. hafta müsabakaları yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- TFF 2. Lig

Kırmızı Grup Yarın: 15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği (Mümin Özkasap Spor Tesisleri) 15.00 Etimesgut Belediyespor-Tokatspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk) 24 Mart Pazar: 14.30 Şanlıurfaspor-Tarsus İdmanyurdu (Şanlıurfa GAP)

14.30 Sivas Belediyespor-Kahramanmaraşspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi) 15.00 BAK Spor-Menemen Belediyespor (Ankara OSTİM) 15.00 Pendikspor-Fatih Karagümrük (Pendik) 15.00 Bandırmaspor Baltok-Konya Anadolu Selçukspor (Bandırma 17 Eylül) 15.00 Zonguldak Kömürspor-Fethiyespor (Karaelmas Kemal Köksal) 15.00 Kırklarelispor-Tuzlaspor (Kırklareli Atatürk)

Beyaz Grup Yarın: 15.00 Eyüpspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenler) 15.00 Ankara Demirspor-Sakaryaspor (TCDD Ankara Demirspor) 15.00 Bayrampaşa-Keçiörengücü (Bayrampaşa Çetin Emeç) 15.00 Sancaktepe Belediyespor-Gümüşhanespor (Sancaktepe 15 Temmuz) 24 Mart Pazar: 15.00 İnegölspor-Manisaspor (İnegöl İlçe) 15.00 Yılport Samsunspor-Niğde Anadolu (Samsun Yeni 19 Mayıs) 15.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Hacettepe (Bodrum İlçe) 15.00 Kastamonuspor 1966-Sarıyer (Gazi)

- TFF 3. Lig

1. Grup Yarın: 14.30 Hekimoğlu Trabzon-Körfezspor (Ahmet Suat Özyazıcı) 14.30 Yomraspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Yomra İlçe) 24 Mart Pazar: 14.30 Batman Petrolspor-Erzin Belediyespor (Batman Yeni Şehir) 15.00 Şile Yıldızspor-Nazilli Belediyespor (Şile) 15.00 Erbaaspor-Artvin Hopaspor (Erbaa İlçe) 15.00 Ergene Velimeşespor-Kozan Belediyespor (Ergene Velimeşe) 15.00 Gebzespor-Tire 1922 (Gebze Alaettin Kurt) 15.00 Silivrispor-Nevşehir Belediyespor (Silivri)

2. Grup Yarın: 14.00 Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Elaziz Belediyespor (Ziya Altınoğlu) 24 Mart Pazar: 14.30 Yeni Orduspor-Sultanbeyli Belediyespor (Ordu 19 Eylül) 14.30 Osmaniyespor-Alibeyköyspor (Osmaniye 7 Ocak) 14.30 Adıyaman 1954-Düzcespor (Adıyaman Atatürk) 14.30 Ofspor-Kemerspor 2003 (Vali İsmet Gürbüz Civelek) 14.30 Pazarspor-Karşıyaka (Pazar İlçe) 15.00 Kızılcabölükspor-Esenler Erokspor (Kızılcabölük Semt Sahası) 15.00 Bergama Belediyespor-Van Büyükşehir Belediyespor (Bergama 14 Eylül) 15.00 Altındağ Belediyespor-Kırşehir Belediyespor (Ankara Aktepe)

3. Grup Yarın: 15.00 Halide Edip Adıvarspor-Fatsa Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş) 15.00 Bağcılarspor-Yeni Çorumspor (Bağcılar Mahmutbey) 15.00 Bucaspor-Ankara Adliyespor (Yeni Buca) 24 Mart Pazar: 14.30 Payasspor-Muğlaspor (Payas İlçe) 14.30 Diyarbekirspor-Bayburt İl Özel İdare (Diyarbakır) 14.30 Anagold 24 Erzincanspor-1461 Trabzon (Mustakil Atletizm Pisti Sahası) 15.00 Kocaelispor-Cizrespor (Kocaeli) 15.00 Serik Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Serik İsmail Oğan) 15.00 Turgutluspor-Gölcükspor (Turgutlu 7 Eylül)

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