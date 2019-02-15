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Futbol: Haftanın programı

Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 22. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

15 Şubat 2019 Cuma 09:42
Futbol: Haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, 22. hafta mücadeleleriyle devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

 

- Spor Toto Süper Lig

 

Bugün:

20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

Yarın:

13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü (Spor Toto Akhisar)

16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)

17 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

18 Şubat Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

 

- Spor Toto 1. Lig

 

Bugün:

19.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Gençlerbirliği (Şanlıurfa GAP)

Yarın:

13.30 Hatayspor-Adana Demirspor (Antakya Atatürk)

13.30 Ümraniyespor-Balıkesirspor Baltok (Ümraniye Belediyesi)

16.00 Altay-Boluspor (İzmir Atatürk)

17 Şubat Pazar:

16.00 Altınordu-Gazişehir Gaziantep (Bornova)

16.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor (Osmanlı)

19.00 Afjet Afyonspor-Giresunspor (Zafer)

19.00 Adanaspor-İstanbulspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

18 Şubat Pazartesi:

19.00 Eskişehirspor-Denizlispor (Yeni Eskişehir)

 

- TFF 2. Lig

 

Kırmızı Grup

Yarın:

13.30 Tuzlaspor-Menemen Belediyespor (Pendik)

13.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

13.30 BAK Spor-Bandırmaspor Baltok (Ankara OSTİM)

17 Şubat Pazar:

13.00 Kahramanmaraşspor-Darıca Gençlerbirliği (Kahramanmaraş 12 Şubat)

13.00 Sivas Belediyespor-Fatih Karagümrük (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

13.30 Zonguldak Kömürspor-Konya Anadolu Selçukspor (Karaelmas Kemal Köksal)

13.30 Kırklarelispor-Şanlıurfaspor (Kırklareli Atatürk)

13.30 Etimesgut Belediyespor-Pendikspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.30 Fethiyespor-Tokatspor (Fethiye İlçe)

 

Beyaz Grup

Yarın:

13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Niğde Anadolu (Bodrum İlçe)

13.30 Eyüpspor-Keçiörengücü (Esenler)

13.30 Ankara Demirspor-Yılport Samsunspor (TCDD Ankara Demirspor)

17 Şubat Pazar:

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-UTAŞ Uşakspor (Diyarbakır)

13.00 Gümüşhanespor-Hacettepe (Gümüşhane Yenişehir)

13.30 Sancaktepe Belediyespor-Sarıyer (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 İnegölspor-Bayrampaşa (İnegöl İlçe)

17.00 Sakaryaspor-Manisaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

 

- TFF 3. Lig

 

1. Grup

Yarın:

13.30 Şile Yıldızspor-Hekimoğlu Trabzon (Şile)

13.30 Tire 1922-Artvin Hopaspor (Tayfur Çiçek)

17 Şubat Pazar:

13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Körfezspor (Faruk Çelik)

13.30 Nevşehir Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Nevşehir Gazi)

13.30 Erbaaspor-Batman Petrolspor (Erbaa İlçe)

13.30 Ergene Velimeşespor-Yomraspor (Ergene Velimeşe)

13.30 Gebzespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Gebze Alaettin Kurt)

13.30 Silivrispor-Erzin Belediyespor (Silivri)

 

2. Grup

Yarın:

13.30 Bergama Belediyespor-Düzcespor (Bergama 14 Eylül)

17 Şubat Pazar:

13.00 Osmaniyespor-Adıyaman 1954 (Osmaniye 7 Ocak)

13.00 Ofspor-Yeni Orduspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

13.00 Pazarspor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor (Hopa İlçe)

13.30 Kırşehir Belediyespor-Van Büyükşehir Belediyespor (Kırşehir Ahi)

13.30 Alibeyköyspor-Kemerspor 2003 (Alibeyköy)

13.30 Esenler Erokspor-Karşıyaka (Esenler)

13.30 Altındağ Belediyespor-Elaziz Belediyespor (Ankara Aktepe)

13.30 Kızılcabölükspor-Sultanbeyli Belediyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)

 

3. Grup

Yarın:

13.00 1461 Trabzon-Muğlaspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

17 Şubat Pazar:

13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Kocaelispor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

13.00 Payasspor-Diyarbekirspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)

13.00 Fatsa Belediyespor-Ankara Adliyespor (Fatsa İlçe)

13.30 Serik Belediyespor-Cizrespor (Serik İsmail Oğan)

13.30 Turgutluspor-Yeni Çorumspor (Turgutlu 7 Eylül)

13.30 Halide Edip Adıvarspor-Bayburt İl Özel İdare (Tepecik Şenol Güneş)

13.30 Bucaspor-Bağcılarspor (Yeni Buca)

13.30 Gölcükspor-Karacabey Belediyespor (Gölcük Şehir)

 

 

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 09:42
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