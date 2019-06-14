Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası Turnuvanın grup aşamasında 2 maç sona erdi- Brezilya'da forma giyen Martha, katıldığı 5 Dünya Kupası'nda da ağları sarsmayı başaran ilk oyuncu oldu

ANKARA (AA) - FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda B ve C gruplarında 2 maç yapıldı. Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 7. gününde, B ve C gruplarında birer maç oynandı. Öne çıkan maçta, C Grubu'nda Avustralya, 2-0 geriye düştüğü mücadelede Brezilya'yı 3-2 mağlup etti. Brezilya'nın ilk golünü penaltıdan atan Martha, katıldığı 5 Dünya Kupası'nda da ağları sarsmayı başaran ilk oyuncu oldu. 33 yaşındaki Martha, Dünya Kupası'ndaki toplam gol sayısını ise 16'ya çıkararak organizasyon tarihindeki en çok gol atan futbolcu rekorunu geliştirdi. 7 Temmuz'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek. Alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu: Güney Afrika-Çin: 0-1



C Grubu: Avustralya-Brezilya: 3-2





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