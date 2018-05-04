Futbol efsanesi teknik adam Fenerli yıldıza gözü dikti!

Daily Record gazetesinin haberine göre efsane ismin Rangers yönetimine verdiği transfer listesinin en üst sırasında Martin Skrtel yer alıyor.

Yönetimin transfer için bütçe garantisi verdiği ve Skrtel haricinde de birçok transferin gerçekleştiriliceği bildirildi.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2019'da sona erecek Slovak stoper yıllık yaklaşık 3 milyon euro kazanıyordu.

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