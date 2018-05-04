Futbol efsanesi teknik adam Fenerli yıldıza gözü dikti!
Glasgow Rangers, teknik direktörlük görevi için Liverpool efsanesi Steven Gerrard ile anlaştı. Gerrard'ın ilk transferi ise Fenerbahçe'den olacak.04 Mayıs 2018 Cuma 09:45
Daily Record gazetesinin haberine göre efsane ismin Rangers yönetimine verdiği transfer listesinin en üst sırasında Martin Skrtel yer alıyor.
Yönetimin transfer için bütçe garantisi verdiği ve Skrtel haricinde de birçok transferin gerçekleştiriliceği bildirildi.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2019'da sona erecek Slovak stoper yıllık yaklaşık 3 milyon euro kazanıyordu.
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