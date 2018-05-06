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Futbol dünyasının kalbi Alex Ferguson'la!

Futbol dünyasının önde gelen isim ve kurumları, beyin kanaması geçiren İskoç teknik adam Alex Ferguson'a sosyal medya hesaplarından destek mesajı gönderdi.

06 Mayıs 2018 Pazar 15:33
Futbol dünyasının kalbi Alex Ferguson'la!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ı 26 yıl çalıştıran ve kazandığı 38 kupayla dünya futbolunda ayrı bir yer edinen 76 yaşındaki Ferguson'un geçirdiği beyin kanamasının ardından yoğun bakıma alınması futbol dünyasını üzüntüye boğdu. 

Haberi bugün manşetinden veren İngiliz gazeteleri, beyin ameliyatı geçiren "Sir" unvanlı teknik adamın hayatta kalma mücadelesi verdiğini okuyucularıyla paylaştı. 

İskoç çalıştırıcının eski öğrencilerinden David Beckham ile Real Madridli Cristiano Ronaldo, Ferguson'la birlikte çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı paylaşımlarda bulundu. 

Portekizli futbolcu Ronaldo, "Sevgili dostum, dualarım seninle birlikte. Güçlü ol patron." ifadesini kullanırken, Beckham ise eski teknik direktörüne "savaşmaya devam et" mesajını gönderdi. 

Dünya futbolunun çatı kuruluşu FIFA, UEFA'nın yanı sıra, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Leicester City, Glasgow Rangers, Aberdeen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kurum ve kulüp geçmiş olsun mesajı yayımladı. 

Dünyanın çeşitli liglerinde mücadele eden kulüplerden Galatasaray, Fenerbahçe, Barcelona, Paris Saint-Germain, Olympique Marsilya, Roma, Milan, Sevilla, Valencia, Bayer Leverkusen sosyal medya hesaplarından Ferguson'un en kısa zamanda sağlığına kavuşması dileğinde bulundu. 

Manchester Unitedlı futbolcuların yanı sıra Arsenal forması giyen Mesut Özil, Borussia Dortmundlu Nuri Şahin, Feyenoordlu Robin van Persie, Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce da İskoç futbol adamına mesaj gönderen isimler arasında yer aldı. 

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 15:33
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