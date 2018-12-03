Futbol dünyası yasta! Galatasaray'ın rakip futbolcusu donarak öldü
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın rakiplerinden Lokomotiv Moskova'da forma giyen Alexey Lomakin, donarak hayatını kaybetti.03 Aralık 2018 Pazartesi 17:53
Şampiyonlar Liginde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Lokomotiv Moskova'nın U21 Takımında forma giyen 18 yaşındaki futbolcu Alexey Lomakin yaşamını yitirdi.
Genç oyuncu Alexey Lomakin, Moskova'da donarak hayatını kaybetti. Genç oyuncunun ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken polis ve Lokomotiv Moskova kulübü, cinayetten şüpheleniyor.
"Şoktayız..."
Lokomotiv Moskova kulübü yaptığı açıklamada, "Şoktayız. Acılı ailesine sabır diliyoruz. Soruşturma başlatıldı." ifadelerine yer verdi.
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