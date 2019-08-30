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Futbol: 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

- Kosova: 2 - Türkiye: 0

30 Ağustos 2019 Cuma 23:27
Futbol: 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri


İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'daki ilk maçında Kosova'ya 2-0 yenildi.

Priştine'de Fadıl Vokrri Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip, 33. dakikada Modesta Uka, 39. dakikada ise Liridona Syla'nın attığı gollerle 2-0 kazandı.

Gruptaki diğer maçlarda Hollanda Estonya'yı 7-0, Rusya da Slovenya'yı 1-0 yendi.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçını 3 Eylül Salı günü deplasmanda Hollanda ile yapacak.


- Statü


Ev sahibi İngiltere'nin dahil olmadığı eleme gruplarında 47 takım mücadele ediyor.

Elemelerde 6 takımlı 2, 5 takımlı 7 grup bulunuyor. Grup birincileri ve en iyi 3 grup ikincisi doğrudan Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacak. Elemelerde geriye kalan 6 grup ikincisi ise play-off maçları oynayacak.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 23:27
  1. 2021 UEFA Avrupa Şampiyonası
  2. A Milli Kadın Futbol Takımı
  3. Fadıl Vokri Stadı
  4. Futbol
  5. Kosova

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