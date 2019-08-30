Futbol: 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Kosova: 2 - Türkiye: 0



İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'daki ilk maçında Kosova'ya 2-0 yenildi. Priştine'de Fadıl Vokrri Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip, 33. dakikada Modesta Uka, 39. dakikada ise Liridona Syla'nın attığı gollerle 2-0 kazandı. Gruptaki diğer maçlarda Hollanda Estonya'yı 7-0, Rusya da Slovenya'yı 1-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçını 3 Eylül Salı günü deplasmanda Hollanda ile yapacak.

- Statü

Ev sahibi İngiltere'nin dahil olmadığı eleme gruplarında 47 takım mücadele ediyor. Elemelerde 6 takımlı 2, 5 takımlı 7 grup bulunuyor. Grup birincileri ve en iyi 3 grup ikincisi doğrudan Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacak. Elemelerde geriye kalan 6 grup ikincisi ise play-off maçları oynayacak.



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