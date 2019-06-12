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Futbol: 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri

- Kosova: 3 - Türkiye: 1

12 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
Futbol: 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri


Stat:

Hakemler: Ivar Orri Kristjansson, Birkir Sigurdarson, Oddur Helgi Gudmundsson (İzlanda)

Kosova: Smakiqi, Xhemajli, Lirim Kastrati (3), Kolgeci, Hajrizi, Gashi (Dk. 44 Lushaku), Abedini, Muja (Dk. 90+4 Rahimi), Lirim Kastrati (10), Daku (Dk. 86 Krasnigi), Mema

Türkiye: Altay Bayındır, Murat Sağlam, Abdurrahim Dursun, Hüseyin Türkmen, Mert Müldür, Muhayer Oktay (Dk. 70 Yusuf Sarı), Berkay Özcan, Doğukan Sinik (Dk. 82 Ahmet Canbaz), Muhammed Enes Kiprit, İlker Yüksel (Dk. 70 Berat Ayberk Özdemir), Halil İbrahim Dervişoğlu

Goller: Dk. 45+2 Xhemajli, Dk. 72 Daku, Dk. 90 Lirim Kastrati (10) (Kosova), Dk. 46 Halil İbrahim Dervişoğlu (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 26 Doğukan Sinik, Dk. 45+2 Murat Sağlam, Dk. 75 Mert Müldür (Türkiye), Dk. 73 Nika (Yedek), Dk. 75 Muja, Dk. 76 Abedini, Dk. 81 Mema, Dk. 85 Hajrizi, Dk. 90+1 Lirim Kastrati (10) (Kosova)


İSTANBUL (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki üçüncü maçında deplasmanda Kosova'ya 3-1 yenildi.

Ümit Milli Takım, bu sonuçla 4 puanda kaldı. Milliler, grubundaki dördüncü karşılaşmasında İngiltere'yi 6 Eylül'de konuk edecek.


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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
  1. 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri
  2. Futbol
  3. Kosova
  4. türkiye
  5. Ümit Milli Takım

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