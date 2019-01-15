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Futbol: 20. Mercedes-Benz Ege Kupası

- Türkiye'nin 2 ekibi de ikinci müsabakalarını kazandı

15 Ocak 2019 Salı 20:25
Futbol: 20. Mercedes-Benz Ege Kupası


İZMİR (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen 20. Mercedes-Benz Ege Kupası'nın 2. günü tamamlandı.

Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı'nın A ve B olarak iki ekiple mücadele ettiği turnuvanın ikinci gününde her iki takım da sahadan galibiyetle ayrıldı.

Türkiye A, Altınordu Metin Oktay Tesisleri Şenes Erzik Sahası'nda Arnavutluk'u 3-1 mağlup etti. Milli takımın gollerini 4. dakikada Sarper Çağlar, 34. dakikada Arbri Pengu ve 43. dakikada Marcelinho Preka kendi kalelerine atarken, Arnavutluk'un tek golünü 40. dakikada penaltıdan Mario Mitaj kaydetti.

Altınordu Metin Oktay Tesisleri Serpil Hamdi Tüzün Sahası'ndaki müsabakada ise Türkiye B, Rusya'yı 27. dakikada Efecan Barlık'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

Günün diğer karşılaşmalarında ise İspanya, Makedonya'yı 2-0, İngiltere ise Moldova'yı 5-1 mağlup etti. Daha önce saat 15.00'te Tire Stadı'nda oynanacağı duyurulan İngiltere-Moldova karşılaşması, Tire'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 17.00'de Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda yapıldı.

Gruplarını lider bitirecek takımların finalde karşılaşacağı, ikincilerin ise üçüncülük karşılaşmasına çıkacağı organizasyonda yarın maç yapılmayacak.

Turnuvada 2. maçların ardından oluşan puan durumu ve 17 Ocak Perşembe gününün maç programı şöyle:

- A Grubu

TakımlarOGBMAYP
1. Türkiye A2200716
2. İngiltere2200716
3. Arnavutluk2002150
4. Moldova2002190

12.00 Türkiye A-İngiltere (Altınordu Metin Oktay Tesisleri Şenes Erzik Sahası)

15.00 Moldova-Arnavutluk (Altınordu Metin Oktay Tesisleri Şenes Erzik Sahası)

- B Grubu

TakımlarOGBMAYP
1. İspanya2200306
2. Rusya2101413
3. Türkiye B2101113
4. Makedonya2002060

12.00 İspanya-Rusya (Altınordu Metin Oktay Tesisleri Gündüz Tekin Onay Sahası)

15.00 Türkiye B-Makedonya (Altınordu Metin Oktay Tesisleri Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 20:25
  1. 16 Yaş Altı
  2. Ege Kupası
  3. Futbol
  4. türkiye

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