Futbol: 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Turu Elit Tur'da Türkiye, İtalya’ya 2-0 yenildi

ANTALYA (AA) - 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Tur 1. Grupta İtalya'ya 2-0 mağlup oldu. Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Turu 1. Grup maçları başladı. Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde düzenlenen elit tur maçlarında 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, ilk maçında İtalya ile karşılaştı. Portekiz Futbol Federasyonundan Antonio Emanuel Carvallo Nobre’nin yönettiği karşılaşmada, Türkiye, İtalya’ya 54. dakikada Sebastiano Esposito ve 79. dakikada Lorenzo Moretti’nin attığı gollerle 2-0 mağlup oldu.

Gruptaki diğer maçta ise Avusturya, Romanya’yı 5-1 yendi. 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur 1. Grup maçlarında, aynı sahada 23 Mart’ta Avusturya ve 26 Mart’ta Romanya ile karşılaşacak.



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