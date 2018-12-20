Fünye ile patlatılan valizden bakın ne çıktı
İstanbul Yenikapı Metro İstasyonu'nu yakınında bulunan sahipsiz bir valiz fünye ile patlatıldı. Valizin içinden battaniye çıktı.20 Aralık 2018 Perşembe 16:02
İstasyonunun giriş kısmına yakın bir alanda sahipsiz bir valiz görenler durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, valizin bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.
Valizden battaniye çıktı
Çevrede güvenlik önleminin alınmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli görülen valizi fünye ile patlattı.
Patlatılan valizden battaniye çıktı. Olay nedeniyle metro seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadı.
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