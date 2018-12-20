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Fünye ile patlatılan valizden bakın ne çıktı

İstanbul Yenikapı Metro İstasyonu'nu yakınında bulunan sahipsiz bir valiz fünye ile patlatıldı. Valizin içinden battaniye çıktı.

20 Aralık 2018 Perşembe 16:02
Fünye ile patlatılan valizden bakın ne çıktı

İstasyonunun giriş kısmına yakın bir alanda sahipsiz bir valiz görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, valizin bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.

Valizden battaniye çıktı

Çevrede güvenlik önleminin alınmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli görülen valizi fünye ile patlattı.

Patlatılan valizden battaniye çıktı. Olay nedeniyle metro seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 16:02
  1. İstanbul
  2. yenikapı metro
  3. yenikapı metrosu
  4. şüpheli valiz

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