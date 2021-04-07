Fukushima nedir? Biyolojik Fukushima nasıl olur?

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle son 24 saatte ölenlerin sayısı ilk kez 4 bini geçti ve 4 bin 195 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 86 bin 979 yeni vakanın tespit edilmesiyle, vaka sayısı 13 milyon 100 bin 580'e, iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 558 bin 784'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 4 bin 195 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana Brezilya'da bir günde görülen en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı olarak kayda geçti. Ülkedeki ölü sayısı 336 bin 947'ye çıktı. Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Brezilya'nın koronavirüste bu kadar kötü bir tabloya sahip olmasının başlıca sebepleri arasında ülkenin nüfusunun fazlalığı, alınan önlemlerin yetersizliği ve başta Devlet Başkanı Bolsonaro olmak üzere yöneticilerin krizdeki başarısızlıkları kadar ortaya çıkan yeni mutasyonlar (varyantlar) da önemli rol oynuyor.

Ülkede hükümete de danışmanlık yapan bilim insanı Miguel Nicolelis, Brezilya'nın artık yeni varyantlar için tam bir 'yuva' haline geldiğini belirtirken 'Brezilya kontrol altına alınamazsa gezegen de kontrol altına alınamaz.' ifadesini kullandı. Nicolelis, Brezilya'nın en büyük insanlık trajedisini yaşadığının altını çizerken uzmanlar ülkeyi 'Biyolojik Fukishima' yaşanıyor diyerek tanımlamaya başladı.

Fukushima nedir?

Fukuşima I Nükleer Santrali kazaları 2011 Tōhoku depremi ve tsunamisi sonrasında, 11 Mart 2011'de Fukuşima I Nükleer Santralinde atmosfere radyoaktif madde salınmasına sebep olan olaylar dizisidir. Uzmanlar kazaları Çernobil felaketinden sonra en büyük ikinci nükleer kaza olarak tanımlamakla birlikte, tüm reaktörlerde sorun yaşanması kazaları bugüne kadarki en karmaşık nükleer kaza yapmaktadır.

On yıl önce Japonya tarihinin en büyük depremiyle sarsılmış, Fukuşima Nükleer Santrali de depremden etkilenip radyoaktif sızıntıya neden olmuştu.